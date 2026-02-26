Un fraude eléctrico permite descubrir una granja de criptomonedas en el Bages

Un dispositivo de los Mossos d'Esquadra inspecciona este jueves una nave industrial del polígono industrial Les Vives de Sant Vicenç de Castellet por fraude eléctrico. Todo apunta que en el interior habría una granja de criptomonedas.

El operativo policial, conformado por dos unidades de los agentes de la ARRO y la policía judicial, se ha activado desde primera hora de la mañana y ha efectuado una entrada al inmueble ubicado en la calle Anaïs Nin. De momento, la policía catalana no ha confirmado ninguna detención.