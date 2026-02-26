Operativo policial
Un fraude eléctrico permite descubrir una granja de criptomonedas en el Bages
Los Mossos d'Esquadra han efectuado esta mañana una entrada en una nave del polígono Les Vives de Sant Vicenç de Castellet
Eduard Font Badia
Un dispositivo de los Mossos d'Esquadra inspecciona este jueves una nave industrial del polígono industrial Les Vives de Sant Vicenç de Castellet por fraude eléctrico. Todo apunta que en el interior habría una granja de criptomonedas.
El operativo policial, conformado por dos unidades de los agentes de la ARRO y la policía judicial, se ha activado desde primera hora de la mañana y ha efectuado una entrada al inmueble ubicado en la calle Anaïs Nin. De momento, la policía catalana no ha confirmado ninguna detención.
