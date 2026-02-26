Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Operativo policial

Un fraude eléctrico permite descubrir una granja de criptomonedas en el Bages

Los Mossos d'Esquadra han efectuado esta mañana una entrada en una nave del polígono Les Vives de Sant Vicenç de Castellet

Efectivos de los Mossos desplegados en Sant Vicenç de Castellet

Efectivos de los Mossos desplegados en Sant Vicenç de Castellet / Eduard Font Badia

Eduard Font Badia

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un dispositivo de los Mossos d'Esquadra inspecciona este jueves una nave industrial del polígono industrial Les Vives de Sant Vicenç de Castellet por fraude eléctrico. Todo apunta que en el interior habría una granja de criptomonedas.

El operativo policial, conformado por dos unidades de los agentes de la ARRO y la policía judicial, se ha activado desde primera hora de la mañana y ha efectuado una entrada al inmueble ubicado en la calle Anaïs Nin. De momento, la policía catalana no ha confirmado ninguna detención.

Despliegue policial en Sant Vicenç de Castellet

Despliegue policial en Sant Vicenç de Castellet / Eduard Font Badia

