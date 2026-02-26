Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
TejeroFremanezumabAyusoCarmen ThyssenBarcelonaDocumentos 23FAtúnLa SagreraRonda de DaltSant Joan de DéuPremios Goya 2026Cuba
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | Un mes de la tragedia: la investigación se centra en las vías, pendiente de las cajas negras y con 34 denuncias

El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 46 fallecidos

La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro

Cronología del accidente de tren de Adamuz. En la foto, la llegada de un coche fúnebre al anatómico forense de Córdoba este martes.

Cronología del accidente de tren de Adamuz. En la foto, la llegada de un coche fúnebre al anatómico forense de Córdoba este martes.

Vídeo: Patricio Ortiz y Agencias | Foto: EFE/Salas

Antonio Romero

Rubén Gargoi

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.

Un mes después del suceso, Adamuz trata de recuperar una aparente normalidad que les devuelva a la tranquilidad del día a día, a las rutinas de unas vidas golpeadas por la tragedia ajena pero que vivieron como propia.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Microplásticos en tumores de próstata: un estudio vincula la acumulación de residuos con el riesgo de sufrir este cáncer
  2. Los científicos cuestionan que talar árboles sirva para tener más reservas de agua
  3. De pagar 500 euros por una habitación insalubre a empezar de nuevo gracias a un gesto solidario: 'Le pedí llorando que me alquilara el piso
  4. La mujer violada en Montjuïc relata los 40 minutos de infierno: 'Pensé que todo se acababa y me dije 'no puedo morir, por mi hija'
  5. 70 años de la gran helada en España: del frío histórico de 1956 al calor inédito de 2026
  6. Sale a la venta un pueblo abandonado de Picos de Europa por 380.000 euros: 'Es idóneo para restaurarlo
  7. FGC gestionará todas las líneas y estaciones de Rodalies de Lleida a partir de otoño
  8. Una madre y un bebé de 23 meses, desaparecidos en Barcelona: 'Llevo 8 días sin hablar con ellos

En directo | Un mes de la tragedia en Adamuz: la investigación se centra en las vías, pendiente de las cajas negras y con 34 denuncias

Los policías que congelan hasta los vinos, los relojes y los puros de los mafiosos

Un joven armado con una escopeta y una ballesta se atrinchera en Madrid

Un joven armado con una escopeta y una ballesta se atrinchera en Madrid

Detenido en Alemania el asesino de un expolítico ucraniano frente a un colegio de Pozuelo (Madrid)

Detenido en Alemania el asesino de un expolítico ucraniano frente a un colegio de Pozuelo (Madrid)

La familia del niño que se halla en la uci tras caer de 15 metros en una boda en L'Hospitalet demandará al hotel

La familia del niño que se halla en la uci tras caer de 15 metros en una boda en L'Hospitalet demandará al hotel

Denuncian una agresión a una maestra de L'Hospitalet por parte de la madre de una alumna

Denuncian una agresión a una maestra de L'Hospitalet por parte de la madre de una alumna

Un tribunal exime a un padre de pagar pensión a sus hijos ninis de 20 años que dejaron el trabajo porque "no les llenaba"

Un tribunal exime a un padre de pagar pensión a sus hijos ninis de 20 años que dejaron el trabajo porque "no les llenaba"

Muere el hombre que se gastó 150.000 euros para parecerse a Kim Kardashian

Muere el hombre que se gastó 150.000 euros para parecerse a Kim Kardashian