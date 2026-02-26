Detenidos dos trabajadores de Núria por el robo de la caja fuerte del hotel

Los Mossos de Esquadra han detenido a dos hombres que son trabajadores del complejo turístico por su presunta participación en el robo en el hotel de la Vall de Núria, en Queralbs (Ripollès). Según la investigación, los hechos habrían sido cometidos por un grupo de cuatro personas y no se descartan nuevas detenciones. Los arrestados tienen 38 y 52 años y uno de ellos ya contaba con antecedentes policiales. Ambos fueron arrestados este miércoles y este jueves pasarán a disposición judicial en el juzgado de guardia de Ripoll.

Los hechos se remontan a la matinada del 9 de febrero, cuando los autores accedieron al complejo hotelero y forzaron varios espacios del recinto. El objetivo principal era la caja fuerte del despacho de administración, de más de 100 kilos de peso, que consiguieron extraer tras romper el bombín de la puerta.

Para sacarla del edificio, la arrastraron hasta una puerta de emergencia utilizando un colchón de una cuna. En el exterior, la cargaron sobre un trineo de nieve y atravesaron la explanada hasta las vías del tren cremallera. Desde allí, continuaron por el interior de las vías hasta la mitad del segundo túnel en dirección a Queralbs, donde abandonaron la caja fuerte y el trineo. Cuando se recuperó, se comprobó que había sido abierta con una radial y un pico, y que en su interior solo faltaban 150 euros.

Más robos

El resto de asaltos se repartieron por otros espacios del complejo. En una zona dedicada a actividades lúdicas para niños y familias, los autores forzaron una puerta y se llevaron un trineo grande y una chaqueta. En el bar restaurante de la parte posterior del edificio principal, también forzaron las puertas con una pata de cabra y un destornillador y abrieron las cajas registradoras, pero no encontraron dinero.

Pasadas las dos de la madrugada, entraron en una cafetería del hotel forzando la puerta de mercancías y violentaron de nuevo las cajas registradoras, también vacías. Finalmente, en la caseta de alquiler de trineos, sustrajeron 200 euros de una caja registradora y unos 1.000 euros en efectivo de un sobre, tras forzar la puerta.

Durante las primeras diligencias, la Unitat d’Investigació y la Unitat de Seguretat Ciutadana de Ripoll localizaron cerca del lugar donde se había abandonado la caja fuerte herramientas que se habrían utilizado para los forzamientos. Se recuperaron dos patas de cabra y un pico, que, según los Mossos, habrían sido cogidos de una zona de obras.

La investigación ha concluido que habría hasta cuatro personas implicadas, que son empleados del complejo. Naturalmente, como informa el cuerpo policial, «conocían perfectamente las instalaciones», porque realizaron un recorrido «lógico y estudiado» por el recinto, con el objetivo principal de localizar y llevarse la caja fuerte. Las dos primeras detenciones se realizaron este miércoles y continúa la búsqueda de los otros dos implicados.