Investigación
Detenido un hombre por violar el pasado mes de julio a una joven en Almería por orden de otra mujer
La supuesta instigadora, que ingresó en prisión en septiembre, rapó la cabeza de la víctima antes de la agresión sexual
EFE
La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de violar el pasado mes de julio a una joven de Macael (Almería), una agresión sexual ordenada supuestamente por otra mujer, que además habría rapado la cabeza de la víctima.
Un tribunal de Almería ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido, según ha informado a EFE el abogado de la víctima, Francisco Torres, y han confirmado fuentes judiciales.
El abogado ha indicado que el detenido ingresó en prisión el pasado 3 de febrero, si bien tanto él como su cliente no habían tenido conocimiento hasta el martes de esta semana del arresto de este hombre, al que la joven había reconocido fotográficamente a mediados de enero.
Según las citadas fuentes, la investigación habría acreditado indicios suficientes de que el 11 de julio del año pasado el detenido habría introducido a la fuerza a la víctima en un vehículo que era conducido por una mujer conocida como la Faraona, y que trasladaron a la joven hasta el domicilio de esta última.
Una vez allí, la presunta instigadora de los hechos habría rapado la cabeza de la víctima y, tras bajarla al garaje, el ahora detenido la violó, según apuntan los investigadores.
Posteriormente, la supuesta instigadora le dijo a la víctima, que fue abandonada en un descampado de Albox (Almería), que mataría a su madre y a su abuela y quemaría su casa si contaba algo a la Guardia Civil.
Por estos supuestos hechos, se imputan al investigado los delitos de agresión sexual, detención ilegal, amenazas y lesiones, los mismos por los que el pasado 11 de septiembre ingresó en prisión provisional la Faraona.
- España tendrá este año el fremanezumab, el primer fármaco contra la migraña pediátrica: una inyección una vez al mes
- Los científicos cuestionan que talar árboles sirva para tener más reservas de agua
- 70 años de la gran helada en España: del frío histórico de 1956 al calor inédito de 2026
- La familia del niño que está en la uci tras caer de 15 metros en una boda en L'Hospitalet demandará al hotel: 'La rejilla no estaba sujeta
- Arrancan tres días de negociaciones para evitar la huelga de profesores de la semana del 16 de marzo en Catalunya
- Más de 50 escuelas catalanas amenazan con dejar de hacer colonias el curso 2026-2027 si no hay mejoras laborales
- Los sindicatos de Educación se levantan de la mesa de negociación: 'La subida salarial sigue siendo inaceptable
- Martina, de no poder moverse por una enfermedad rara a volver al cole gracias a Sant Joan de Deú: 'Lo peor fue la incertidumbre