Cae una banda afincada en Barcelona que robaba en casas habitadas con armas de fuego por España y Europa

Gracias a la colaboración entre agentes de la Policía Nacional y de la Policía de Albania se ha podido desarticular una banda de ladrones muy activa y violenta que asaltaba con armas de fuego domicilios habitados en España y otros países europeos. En total se han arrestado a tres sospechosos en Barcelona y otros dos en Albania.

La banda, que tenía su base en Catalunya, seleccionaba víctimas con alto poder adquisitivo y asaltaba sus casas con la cara tapada con un pasamontañas. Eran muy violentos, según la Policía, ya que amenazaban con armas de fuego a las víctimas para llevarse dinero, joyas y otros objetos de valor o para que les entregasen lar cajas fuertes..

La investigación comenzó tras cuatro robos con violencia e intimidación en domicilios de Marbella en el 2024. El modus operandi consistía primero en seleccionar a víctimas con alto nivel adquisitivo que vivían en chalets adosados o viviendas unifamiliares. Tres personas cometían el asalto forzando puertas y ventanas, normalmente entre las siete de la tarde y las dos de la madrugada. Se comunicaban con walkie-talkies y aparatos escondidos en el pecho para evitar el uso de teléfonos móviles.

Un cuarto miembro del grupo esperaba en el exterior, dentro del vehículo, para alertar de cualquier presencia policial y facilitar una fuga rápida una vez conseguido el botín. El conductor no abandonaba su sitio y se estacionaba a pocos metros del inmueble para no llamar la atención. Los objetivos eran joyas, relojes exclusivos y dinero, que después trasladaban a escondrijos a la montaña o en zonas rurales apartadas.

Alta movilidad

Según los agentes, los sospechosos se desplazaban por toda España con vehículos de alta gama y gran cilindrada, adquiridos en otros países europeos con documentación falsificada o a nombre de terceras personas. Duplicaban las matrículas y las sustituían por otras que compraban en páginas web de compraventa de vehículos. Los investigadores constataron que, al menos en nueve ocasiones, las cambiaron por las de otros coches de la misma marca y modelo.

Para evitar ser atrapados, los acusados adoptaban múltiples medidas de seguridad en los robos como ocultar el rostro con pasamontañas o deshacerse a menudo de los teléfonos móviles que usaban para que no los detectaran. También pagaban los repostajes en efectivo por no dejar rastro.

Según la Policía Nacional, tenían una gran movilidad por otros países europeos, donde también extendían su actividad delictiva. En España estaban afincados en Catalunya y contaban con infraestructura y colaboradores en Alicante, Murcia y Málaga. Se alojaban en zonas rurales aisladas y de difícil acceso y se comunicaban con líneas telefónicas a nombre de terceros o identidades falsas. En este sentido, los investigadores constataron que daban de alta una nueva línea cada dos semanas.

Una vez identificados cuatro miembros del grupo, se estableció un dispositivo en dos fases. La primera se llevó a cabo en Albania en septiembre de 2025, con cuatro entradas y registros domiciliarios y la detención de un investigado. Luego se localizó en Italia otro miembro que también fue capturado

La segunda fase se desarrolló en Barcelona el pasado enero, con registros en dos domicilios y la detención de dos hombres. En total se intervinieron más de 10.500 euros, cuatro relojes de lujo y varios bolsos de alta gama valorados en más de 50.000 euros. Otro miembro fue detenido en Benidorm pero extraditado a Italia, donde tenía una orden de detención en vigor.

El pasado miércoles también se arrestó en Barcelona a una mujer presuntamente vinculada a los hechos. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Noticias relacionadas

Los cuatro principales sospechosos pasaron a disposición judicial acusados de los delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con violencia, lesiones y falsedad documental. Dos de ellos han ingresado en prisión.