Una manada de 13 a 15 años viola a una menor en Valencia y difunde luego los vídeos grabados

Tres menores de 14 y 15 años han sido detenidos como supuestos autores de la violación grupal de otra menor de 16 años, unos hechos que habrían ocurrido el pasado 10 de febrero en un centro comercial de la ciudad de València, aunque han trascendido ahora porque los tres fueron detenidos este lunes por agentes de la Policía Nacional.

En principio, solo habría tres detenidos aunque en la agresión sexual en manada habrían participado cuatro, pero ese cuarto implicado, hermano de uno de los anteriores, solo tiene 13 años, por lo que no ha podido ser arrestado al no alcanzar la edad mínima para tener responsabilidad penal, que en España está fijada en los 14 años.

Enseñaron los vídeos de la violación

Los tres menores detenidos también están acusados de un delito contra la intimidad y de revelación de secretos, ya que difundieron las imágenes de la agresión sexual después de grabarlas, evidentemente, sin el consentimiento de la víctima.

Esta nueva agresión sexual grupal ha salido a la luz a raíz de la difusión de los vídeos grabados por los presuntos violadores entre sus amigos y compañeros del Instituto de Educación Secundaria de València del que todos ellos, incluida la chica, son alumnos. Fue precisamente un estudiante más mayor quien alertó a dirección del centro, gracias a lo cual hablaron con la víctima y su familia, lo que condujo a que formalizaran la denuncia.

Las cámaras de seguridad

A partir de ahí, el caso fue puesto en manos del Grupo de Menores (Grume) de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Valencia, quienes, tras analizar las cámaras de seguridad del centro comercial -la violación se produjo en los baños- y tomar declaración a la víctima y a los sospechosos detuvieron este lunes por la tarde a los menores -uno de 15 años y dos de 14-.

Los agentes también han rastreado las redes sociales para averiguar si, además de enseñar esas imágenes a menores del entorno social y escolar de la víctima y de, al parecer, enviarlas a través de un servicio de mensajería, han llegado a colgarlas en alguna red social.

En libertad vigilada

La Fiscalía de Menores citó a los tres investigados este martes y estableció como medida cautelar la libertad vigilada y una orden de alejamiento que les impide comunicarse con ella por cualquier medio o acercarse a menos de 50 metros de la chica. Los tres están acusados un delito de agresión sexual con acceso carnal y otro contra la intimidad por descubrimiento y revelación de secretos, por haberla grabado sin permiso y haber mostrado las imágenes después a otras personas.