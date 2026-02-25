Militar
Un perro sobrevive al accidente de helicóptero que dejó 15 muertos en Perú, según medios
Un perro de raza chihuahua fue el único superviviente del accidente de un helicóptero militar que el domingo se estrelló en una zona montañosa de la costa sur de Perú, en el que murieron sus 15 ocupantes, entre ellos la tripulación y once civiles, de los que siete eran menores de edad, según reportaron medios locales.
De acuerdo a la información difundida por el canal Latina, presente en las cercanías a la zona del accidente, el perro era la mascota de uno de los pasajeros de la aeronave y fue encontrado entre los restos de la aeronave por los primeros rescatistas que alcanzaron el lugar.
El helicóptero, un Mi-17 de fabricación rusa, se estrelló en torno a las 16:30 hora local (21:30 GMT) entre las montañas que rodean al municipio costero de Chala, en la sureña región de Arequipa, a donde se dirigía aparentemente a atender emergencias derivadas de las inundaciones que se han registrados en estos últimos días en esta zona.
La aeronave había partido inicialmente desde la capital Lima y había hecho una parada en Pisco, y en su interior la tripulación iba acompañada de sus familias, una situación que según la Fuerza Aérea del Perú (FAP) estaba autorizada.
El piloto del helicóptero fue identificado como el mayor Sergio Paúcar, quien iba acompañado por el alférez Luis Huertas, la suboficial de primera Kamila Chapi Anchapuri y el suboficial Leiner Aguirre Huamán.
Entre los pasajeros, se encontraba el coronel Javier Nole, junto a tres adultos más, seis adolescentes y un niño de 3 años.
