Un joven armado con una escopeta y una ballesta se atrinchera en Madrid

Un importante dispositivo de seguridad mantiene acordonada la calle Granados de Torrejón de Ardoz, donde un hombre joven permanece atrincherado desde las 15:30 horas de este miércoles. El individuo se encuentra solo en la cuarta planta del número 29, armado con una escopeta y una ballesta, lo que ha obligado a la Policía Nacional a calificar la situación como "crítica".

Ante la peligrosidad del escenario, efectivos del Grupo Especial de Operaciones (GEO) han llegado al domicilio pasadas las 21:00 horas para preparar la entrada al inmueble. En el lugar también trabajan unidades de la UIP (antidisturbios) y un equipo de negociadores que intenta mediar con el varón, quien, según las primeras investigaciones, podría padecer algún tipo de trastorno psiquiátrico.

Vigilancia aérea y cordón de seguridad en la zona

La Policía Nacional, con el apoyo de la Policía Local de Torrejón, ha establecido un perímetro preventivo para proteger a los vecinos. El operativo cuenta con el soporte de una unidad de drones que monitoriza el edificio desde el aire.

Como medida de precaución, en las inmediaciones se han desplegado dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid y sanitarios del Summa 112, listos para intervenir si el mando policial lo requiere.