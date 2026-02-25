Condenados a 18 años de cárcel los dos detenidos por la muerte en Indonesia de la española Matilde Muñoz

El caso de la española Matilde Muñoz, cuyo cuerpo sin vida fue hallado a finales del pasado agosto en la turística isla indonesia de Lombok tras dos meses desaparecida, concluyó este miércoles con una sentencia de 18 años de cárcel para dos hombres por su asesinato premeditado.

El juez, Kelik Trimargo, consideró este miércoles en la lectura de la sentencia en el tribunal de Mataram (Lombok) que el crimen había quedado "probado" y que los condenados, un empleado y un extrabajador del hotel de la isla en el que se alojaba la española, actuaron "conscientemente".

Muñoz, de entonces 72 años y cuya autopsia determinó que murió por asfixia, fue asesinada la madrugada del 2 de julio de 2025 en su habitación del hotel Bumi Aditya de Lombok, donde acostumbraba a pasar largas temporadas.

Estas son algunas de las claves del crimen en Lombok, isla vecina de Bali:

Llegada y desaparición

María Matilde Muñoz Cazorla, nacida en Galicia (España) en septiembre de 1952 y afincada en Mallorca, llegó a la isla en junio y tenía reservada hasta el 20 de julio una habitación en el hotel Bumi Aditya, un recóndito y rudimentario complejo de bungalós en la turística zona costera occidental de Senggigi (Lombok).

La primera alerta sobre la desaparición de Muñoz, que acostumbraba a pasar el año viajando por Asia y había visitado con frecuencia Lombok y otros puntos de Indonesia, la dio su amiga Olga Marín Calonge el 28 de julio en la comisaría de Sant Feliu de Guixols (Gerona).

Matilde Muñoz, la mujer asesinada en Indonesia. / DM

Su denuncia indicaba que la septuagenaria no contestaba ni recibía mensajes y que la desaparición no fue "voluntaria", sumándose a esta las interpuestas por su sobrino, Ignacio Vilariño, el 31 de julio y el 11 de agosto en un juzgado de Alcalá de Henares (Madrid).

Investigación

La Policía indonesia comenzó a investigar la desaparición de Muñoz el 13 de agosto, tras recibir una notificación por parte de la Policía Nacional de España y después de que la Embajada española en el archipiélago solicitara ayuda para su búsqueda.

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió el 18 de agosto una notificación amarilla -alerta mundial sobre una persona desaparecida para ayudar a su localización- sobre la española.

Hallazgo del cuerpo

El 30 de agosto, la Policía de Lombok halló el cadáver de Muñoz en una playa de Senggigi, tras aumentar la presión sus allegados, quienes dirigieron sus sospechas hacia el hotel donde se alojaba.

Desde España se envió una radiografía de la dentadura de Muñoz, que ayudó a identificarla, según fuentes cercanas al caso.

La comisaría de Lombok Occidental, encargada de la investigación, dijo el día 31 de agosto que dos hombres de 34 y 30 años habían sido detenidos por el supuesto "homicidio premeditado" de Muñoz y "robo con violencia".

Autopsia

La autopsia de Muñoz, cuyos resultados fueron divulgados el 18 de septiembre, determinó que murió por asfixia y reveló signos de traumatismo en la cabeza, en el cuello y en el pecho.

Según los testimonios de los condenados, que robaron 3 millones de rupias (unos 155 euros) a Muñoz, el cadáver fue trasladado primero desde su bungaló al cuarto del generador del hotel, donde permaneció unos días, para ser trasladado después a otras partes del establecimeinto y, finalmente, el 24 de agosto, a la cercana playa.

Juicio y sentencia

El tribunal de Mataram (Lombok) inició el juicio el pasado 17 de diciembre. Los condenados, Suhaeli -conocido como 'Eli'- y Heri Ridwan -'Geri'-, testificaron durante el proceso, admitiendo haber entrado a robar a la española la madrugada del 2 de julio en su habitación y haberla matado tras entrar en 'shock' cuando despertó la mujer, si bien negaron premeditación.

La Fiscalía pidió a comienzos de febrero 18 años de prisión para cada uno, considerando como agravantes que sus acciones causaron sufrimiento a la víctima antes de morir.

Si bien la Policía y la Fiscalía limitaron la acusación a los dos hombres condenados, la familia de Muñoz denunció en varias ocasiones aparentes incongruencias en los testimonios de otros empleados del hotel.

La investigación no aclaró varios detalles, entre ellos un mensaje que personal del hotel recibió supuestamente del móvil de Muñoz el 6 de julio, comunicando que estaba en Laos, cuando ya había fallecido; por qué desde el hotel no se interpuso una denuncia por desaparición, como pedía el entorno de la española; o si era cierto que el establecimiento carec1ía de cámaras de vigilancia desde 2008.