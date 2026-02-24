Muere un motorista de 17 años tras chocar contra una farola en Pla de l'Estany

Un vecino de Banyoles de 17 años ha muerto este martes en un accidente en Camós (Pla de l'Estany). Según han informado los Mossos d'Esquadra, los servicios de emergencias recibieron el aviso del siniestro a las 16.07 horas.

Por causas que se están investigando, el joven que iba a bordo de un ciclomotor se salió de la carretera y chocó contra una farola. Hasta el lugar, en la carretera de Camós a la altura del número 32, se trasladaron efectivos de los Mossos d'Esquadra, de los Bombers y del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no pudieron hacer nada para salvarle la vida pese a activar el helicóptero.

También activaron atención psicológica para atender a los familiares del joven.

El Servei Català de Trànsit recuerda que el SIAVT (Servicio de Información y Atención a las Víctimas de Tráfico) se encuentra a disposición de los familiares y afectados por siniestros de tráfico los 365 días del año para ofrecerles un servicio de orientación e información sobre los trámites después del siniestro, conocer los recursos existentes, recibir información sobre los derechos que les reconoce la legislación vigente y el apoyo psicológico ante un siniestro de tráfico. Se puede contactar mediante el teléfono gratuito 900 100 268 y a través del web victimestransit.gencat.cat.