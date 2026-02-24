Una madre y un bebé de 23 meses, desaparecidos en Barcelona: "Llevo 8 días sin hablar con ellos"

Los Mossos d’Esquadra investigan la desaparición de una madre y su hijo de 23 meses. Diana, la madre de la desaparecida –y abuela del menor–, explica que la mujer se marchó de la residencia de servicios sociales en la que vivía el pasado jueves 12 de febrero. La policía catalana trata el caso como una desaparición voluntaria pero, tras recibir la denuncia de Diana, están buscando a su hija y a su nieto activamente dado que se trata de dos personas de “alta vulnerabildiad”, según la asociación SOSDesaparecidos.

La mujer desaparecida se llama María Paula, tiene 23 años y, según su madre Diana, sufre problemas de salud mental y, al parecer, había llegado a la conclusión errónea de que los trabajadores sociales iban a quitarle la custodia de su hijo. Por ese motivo habría tomado la decisión de marcharse.

“Ella quiere a su hijo mucho”, subraya Diana. “Necesitamos saber dónde están y que están bien”, prosigue, dejando claro que teme por la integridad tanto de su hija como de su nieto.

Después de su desaparición, Diana siguió manteniendo contacto con María Paula durante dos días. “Era una conversación extraña, ella tardaba mucho en responder y lo hacía con monosílabos”, explica. “Yo le preguntaba: ‘¿estáis bien?’ ‘¿Necesitáis algo?’. Y ella respondía: ‘sí’ y ‘no’”.

Silencio desde el 16 de febrero

El lunes 16 de febrero María Paula dejó de responder los mensajes de su madre. Y a partir de ese día, el whatsapp de Diana muestra que María Paula ni siquiera los está recibiendo. “Llevo ocho días sin hablar con ella”, remarca.

El miércoles 18 de febrero, seis días después de que María Paula se marchara del centro en el que residía junto a su hijo, Diana acudió a la comisaría de los Mossos en el distrito del Eixample.

Desaparición voluntaria

Según explican fuentes policiales, a pesar de que los investigadores son conscientes de que se trata de una desaparición voluntaria –no consta ningún indicio de que madre e hijo estén retenidos por la fuerza–, los Mossos d’Esquadra los están buscando a ambos activamente conscientes de que se trata de un caso que afecta a dos personas vulnerables.

María Paula llegó a España en marzo de 2025 procedente de Colombia. Aterrizó con su hijo en brazos. Diana no podía hacerse cargo de ambos y por eso la familia acudió a los servicios sociales, que les procuraron un espacio para vivir. Desde ese lugar, María Paula, que se encuentra en situación irregular en España, estaba recibiendo atención psiquiátrica aunque aún no había sido diagnosticada.

Desde la Asociación SOSDesaparecidos se pide la colaboración ciudadana para que cualquier persona que se cruce con ellos se ponga en contacto con el teléfono de la entidad, 868 286 726. Su portavoz, María Luz Romero, pide que se tome consciencia de que la salud mental de la madre añade complejidad y riesgo a la seguridad del menor.