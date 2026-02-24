Detenidas cinco personas en Alella por una plantación de marihuana en un búnker

Lo último en plantaciones de marihuana: una instalación en un búnker. Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 19 de febrero, según han informado este martes, a cinco personas en Alella (Maresme), por su implicación en una plantación de marihuana dentro de un búnker en el jardín de una vivienda. Las personas detenidas, cuatro hombres y una mujer, están acusadas de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico. Durante la intervención, se incautaron 1.080 plantas de marihuana, una cuarentena de lámparas, 21 ventiladores y cuatro aparatos de aire acondicionado.

El caso comenzó con una alerta de la Policía Local de Alella, que sospechaba que en la casa se podría estar cultivando marihuana. Tras comprobar con la compañía eléctrica, se constató que había un fraude de energía, lo que reforzó la hipótesis de la plantación ilegal.

La investigación, liderada por la Unidad de Investigación de la comisaría de Premià de Mar en colaboración con la Policía Local, identificó a las cinco personas que frecuentaban la vivienda. Se descubrió que dos de los detenidos, quienes tenían un contrato de alquiler, habían solicitado un permiso para construir un garaje de 50 metros cuadrados en el jardín. Sin embargo, la estructura del búnker, que estaba aislada térmica y acústicamente, no tenía acceso para vehículos, lo que levantó sospechas de que se utilizaba para otro fin. Además, se detectaron otros indicios, como el fuerte olor a marihuana y los sistemas de aire acondicionado funcionando constantemente.

Uno de los detenidos, de 43 años, fue puesto a disposición judicial el 21 de febrero, mientras que el resto de los arrestados, con edades comprendidas entre los 41 y los 71 años, quedaron en libertad, a la espera de ser citados en el juzgado.