Condenada una mujer a dos años de cárcel por apropiarse de tres millones en la venta de un chalé de Mallorca a Lewandowski

La Audiencia de Palma ha condenado este martes a una ciudadana alemana a dos años de prisión por haberse apropiado de tres millones de euros con la venta de un chalé de Mallorca al futbolista internacional del Fútbol Club Barcelona Robert Lewandowski en la urbanización Nova Santa Ponça de Calvià en el verano de 2021.

La acusada, de 57 años, que era la administradora única de la sociedad Archipassion SL a través de la cual se hizo la operación inmobiliaria y de la que ella poseía el 25% de las participaciones sociales, se ha declarado eautora responsable de un delito de apropiación indebida y otro de administración desleal. Por cada tipo delictivo, ha aceptado un año de cárcel y una multa de seis meses a razón de cuatro euros diarios.

Tras reconocer los hechos, el tribunal de la Sección Segunda ha dictado sentencia ‘in voce’. La encausada deberá indemnizar a los perjudicados, los antiguos propietarios del inmueble, una pareja de origen germano, con más de 1,6 millones de euros. Cerca de un millón de euros ya fueron consignados en la cuenta del juzgado y la sospechosa ya ha transferido directamente a las afectados más de 245.000 euros. La cantidad que queda pendiente deberá ser abonada antes del 10 de abril de 2026.

La casa de Lewandowski en Mallorca / Y.O.

Suspensión de la condena

La acusada no ingresará en prisión porque la sala le ha suspendido las dos penas de un año de cárcel por un periodo de dos años con la condición de que no delinca durante este tiempo y que satisfaga la responsabilidad civil que queda pendiente antes del próximo 10 de abril. El tribunal ha accedido al beneficio de la suspensión de la condena al tener en cuenta que la mujer carece de antecedentes penales y la pena impuesta no supera los dos años. La sentencia ya es firme, porque las partes han indicado que no van a recurrirla.

La vista oral que se ha celebrado este martes en el Palacio de Justicia de Palma ha acabado en una conformidad entre la fiscalía, la acusación particular y la defensa. En un principio, el fiscal reclamaba una condena de siete años y medio de prisión, pero hoy ha rebajado su solicitud al retirar uno de los delitos por los que inicialmente acusaba: una falsedad en documento mercantil.

