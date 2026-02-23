Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta en Santa Perpètua de la Mogoda para cobrar la luz: se hacen pasar por el Ayuntamiento

El consistorio recomienda no compartir ningún dato bancario por teléfono en caso de duda

La Guardia Civil alerta de una nueva estafa: suplantan a Netflix para robar tu cuenta bancaria

La IA hace más creíbles y masivas las estafas románticas: "Crees que hablas con el amor de tu vida y es una mafia"

Una mujer mayor habla por teléfono con ademán preocupado.

Una mujer mayor habla por teléfono con ademán preocupado. / Pexels / Kampus Production

Oriol García Dot

Oriol García Dot

La policía local de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental, Barcelona), ha emitido un comunicado avisando a la gente del municipio de la existencia de una serie de intentos de estafa detectados recientemente.

Según ha podido saber la policía, estos estafadores llaman haciéndose pasar por personal del Ayuntamiento para pedir a las víctimas pagos de luz de importes muy elevados.

Desde la web del Ayuntamiento de Santa Perpetua, han dejado claro que ellos no son los responsables de esas llamadas y aseguran que no están reclamando ningún pago de luz a los ciudadanos. Por este motivo, han puesto mucho énfasis en evitar que la gente proporcione cualquier clase de información o datos privados a los estafadores.

Mínima sospecha

El Ayuntamiento también ha aconsejado no hacer ninguna transferencia bancaria si existe la mínima sospecha de que se trata de una estafa.

Por otro lado, la policía ha recordado a la ciudadanía que deben acudir a ellos en caso de que reciban este tipo de llamadas para prevenir futuros intentos de fraude. A su vez, han dejado clara su voluntad de proteger a los habitantes del municipio y aconsejan compartir esta información con aquellos más vulnerables a estos engaños, como puede ser la gente mayor.

