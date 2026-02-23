Accidente laboral
Muere al caerle un árbol encima cuando trabajaba en la Región de Murcia
El fallecido se encontraba en la Morra de don Francisco, un monte muy próximo al límite con Lorca
Alba Marqués
Un hombre ha muerto a consecuencia de las graves heridas sufridas al caerle un árbol encima cuando trabajaba en un monte del término municipal de Cehegín.
El 1-1-2 recibía, a las 08:55 horas de esta mañana, la llamada de uno de sus compañeros, que reclamaba asistencia para el accidentado. Pese a lo apartado del lugar del accidente y la difícil cobertura telefónica, el Centro de Coordinación de Emergencias logró posicionar la ubicación, un monte llamado la Morra de don Francisco, al sur del término municipal de Cehegín y próximo al límite con el municipio de Lorca.
Entre tanto, se movilizaron bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, agentes medioambientales, una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061, efectivos del Servicio de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Lorca, helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias con bomberos del Grupo de Rescate Aéreo Especializado del CEIS, así como patrullas de la Guardia Civil.
A la llegada de los servicios de emergencia, los sanitarios sólo pudieron confirmar el fallecimiento del accidentado. El incidente ha sido comunicado al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.
- La IA cambia las reglas del juego en la universidad: 'Los estudiantes aprenden con ChatGPT, no a pesar de él
- Francia devuelve a Portbou hasta 150 personas al mes y agrava el sinhogarismo en el municipio
- Multa de 200 euros por llevar abrigo al volante: esto dice el Código de Circulación
- ¿Por qué algunas personas deciden actuar como animales? Dos psicólogas nos ayudan a entender el fenómeno de los 'therian
- El Gobierno dice que esta semana eliminará 26 de las 200 limitaciones temporales de velocidad en Rodalies
- Operación Rayban | Unas gafas espía grabaron una cumbre de narcotraficantes en Madrid: Detenidos los narcos y cinco empleados del aeropuerto de Barajas
- Paneque señala que la ampliación de la nueva 'fábrica del agua' del Besòs ayudará a no depender de la lluvia
- La creatina sale de los gimnasios y se convierte en el suplemento antiedad de moda