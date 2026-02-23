Sucesos
Investigado un hombre por despeñar su vehículo para cobrar el seguro
El hombre se deshizo de su vehículo para cobrar el dinero correspondiente a la indemnización, pero irregularidades en el accidente lo delataron
Redacción
La Guardia Civil ha remitido al juzgado de Luarca la investigación llevada a cabo sobre un hombre, vecino de Muros del Nalón, que presuntamente despeñó su vehículo para cobrar la indemnización correspondiente del seguro, simulando una salida de vía mientras comprobaba un supuesto pinchazo.
Según ha informado el Instituto Armado, los hechos se produjeron el 1 de agosto de 2015 en un camino vecinal situado en Ambas vías, cerca de la localidad de Carlangas (Valdés), y el siniestro levantó sospechas entre los agentes del puesto de Navia, que detectaron diversas irregularidades en la declaración del accidente.
Tras más de cinco meses de investigación, durante los cuales se tomó declaración a varios testigos y se analizó el expediente del siniestro, las declaraciones testificales, los informes de la Guardia Civil y de la entidad aseguradora, así como las imágenes del vehículo, la investigación concluyó que el objetivo del propietario y tomador del seguro era obtener una indemnización por la pérdida total del automóvil, que ascendía a 14.425 euros.
- La IA cambia las reglas del juego en la universidad: 'Los estudiantes aprenden con ChatGPT, no a pesar de él
- Francia devuelve a Portbou hasta 150 personas al mes y agrava el sinhogarismo en el municipio
- Multa de 200 euros por llevar abrigo al volante: esto dice el Código de Circulación
- ¿Por qué algunas personas deciden actuar como animales? Dos psicólogas nos ayudan a entender el fenómeno de los 'therian
- El Gobierno dice que esta semana eliminará 26 de las 200 limitaciones temporales de velocidad en Rodalies
- Operación Rayban | Unas gafas espía grabaron una cumbre de narcotraficantes en Madrid: Detenidos los narcos y cinco empleados del aeropuerto de Barajas
- Paneque señala que la ampliación de la nueva 'fábrica del agua' del Besòs ayudará a no depender de la lluvia
- La creatina sale de los gimnasios y se convierte en el suplemento antiedad de moda