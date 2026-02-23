Investigado un hombre por despeñar su vehículo para cobrar el seguro

La Guardia Civil ha remitido al juzgado de Luarca la investigación llevada a cabo sobre un hombre, vecino de Muros del Nalón, que presuntamente despeñó su vehículo para cobrar la indemnización correspondiente del seguro, simulando una salida de vía mientras comprobaba un supuesto pinchazo.

Según ha informado el Instituto Armado, los hechos se produjeron el 1 de agosto de 2015 en un camino vecinal situado en Ambas vías, cerca de la localidad de Carlangas (Valdés), y el siniestro levantó sospechas entre los agentes del puesto de Navia, que detectaron diversas irregularidades en la declaración del accidente.

Noticias relacionadas

Tras más de cinco meses de investigación, durante los cuales se tomó declaración a varios testigos y se analizó el expediente del siniestro, las declaraciones testificales, los informes de la Guardia Civil y de la entidad aseguradora, así como las imágenes del vehículo, la investigación concluyó que el objetivo del propietario y tomador del seguro era obtener una indemnización por la pérdida total del automóvil, que ascendía a 14.425 euros.