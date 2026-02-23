Entradas falsas
"Si te quieres divertir", cuidado con esta estafa que puede dejarte sin dinero y sin plan: la Policía Nacional avisa a quienes compran entradas para conciertos y festivales
Esto es lo que deben hacer los ciudadanos para no quedarse sin entradas y sin dinero
Vuelve la estafa con la reventa de entradas: esto es lo que te puede ocurrir
Helena Ros
Los conciertos y festivales son grandes atractivos para los ciberdelincuentes, especialmente para sus fans esperan ansiosos las entradas y hacen interminables colas frente al ordenador para poder conseguirlas. Las vistas de artistas internacionales a nuestro país pueden ser una gran oportunidad para que los estafadores consigan el dinero de sus víctimas.
La Policía Nacional ha lanzado una advertencia a los ciudadanos para que tenga cuidado a la hora de adquirir entradas para eventos, conciertos o festivales. "Si te quieres divertir compra tus entradas solo en sitios oficiales".
Cómo funciona este fraude
Según la Policía Nacional los delincuentes suelen actuar cuando se trata de conciertos de artistas internaciones muy conocidos, en los cuales las entradas se agotan rápidamente. Aprovechan la vulnerabilidad y la desesperación de las víctimas por ver a su artista favorito para ofrecerles entradas falsas o inexistentes.
Vivir la música en directo cada vez está más demandado, y cuando se cuelga el cartel de entradas agotadas aparecen los ciberdelincuentes mediantes páginas webs falsas, anuncios en redes sociales o plataformas de reventa para reclutar a sus víctimas y ofrecerles entradas a precios tentados con el único objetiva de vaciar sus cuentas bancarias.
"Compra solo en sitios oficiales si no quieres perder tu dinero y quedarte si ese concierto al que tantas ganas tenías de ir", advierten los agentes.
Recomendaciones de la Policía Nacional
- Comprar siempre en sitos oficiales o autorizados
- Verificar la dirección web antes de acceder al enlace
- Desconfiar de las ofertas tentadoras o de vendedores particulares por redes sociales o páginas de compraventa
- Nunca compartir datos personales ni bancarios a desconocidos
- Evitar pagos a través de aplicaciones no oficiales
Si crees haber sido víctima de este tipo de estafas, los agentes insisten en la importancia de denunciar el delito facilitando prueban que evidenciar el fraude. Además, recuerdan que la precaución es el primer paso para no ser víctima de un engaño.
"Si algo suena demasiado bueno para ser cierto, probablemente no lo sea", concluye.
- Francia devuelve a Portbou hasta 150 personas al mes y agrava el sinhogarismo en el municipio
- La IA cambia las reglas del juego en la universidad: 'Los estudiantes aprenden con ChatGPT, no a pesar de él
- Multa de 200 euros por llevar abrigo al volante: esto dice el Código de Circulación
- ¿Por qué algunas personas deciden actuar como animales? Dos psicólogas nos ayudan a entender el fenómeno de los 'therian
- El Gobierno dice que esta semana eliminará 26 de las 200 limitaciones temporales de velocidad en Rodalies
- Paneque señala que la ampliación de la nueva 'fábrica del agua' del Besòs ayudará a no depender de la lluvia
- La creatina sale de los gimnasios y se convierte en el suplemento antiedad de moda
- Un accidente en la AP-7 a la altura de La Roca del Vallès provoca 12 km de retenciones en sentido Tarragona