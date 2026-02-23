Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IABarçaEl MenchoBafta 2026Operación GalaxiaValenciaPont del DiableBarcelonaÁlvaro MorteCatalunyaNarcotráfico
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | Un mes de la tragedia: la investigación se centra en las vías, pendiente de las cajas negras y con 34 denuncias

El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 46 fallecidos

La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro

Cronología del accidente de tren de Adamuz. En la foto, la llegada de un coche fúnebre al anatómico forense de Córdoba este martes.

Cronología del accidente de tren de Adamuz. En la foto, la llegada de un coche fúnebre al anatómico forense de Córdoba este martes.

Vídeo: Patricio Ortiz y Agencias | Foto: EFE/Salas

Antonio Romero

Rubén Gargoi

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.

Un mes después del suceso, Adamuz trata de recuperar una aparente normalidad que les devuelva a la tranquilidad del día a día, a las rutinas de unas vidas golpeadas por la tragedia ajena pero que vivieron como propia.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Francia devuelve a Portbou hasta 150 personas al mes y agrava el sinhogarismo en el municipio
  2. La IA cambia las reglas del juego en la universidad: 'Los estudiantes aprenden con ChatGPT, no a pesar de él
  3. Multa de 200 euros por llevar abrigo al volante: esto dice el Código de Circulación
  4. ¿Por qué algunas personas deciden actuar como animales? Dos psicólogas nos ayudan a entender el fenómeno de los 'therian
  5. El Gobierno dice que esta semana eliminará 26 de las 200 limitaciones temporales de velocidad en Rodalies
  6. Paneque señala que la ampliación de la nueva 'fábrica del agua' del Besòs ayudará a no depender de la lluvia
  7. La creatina sale de los gimnasios y se convierte en el suplemento antiedad de moda
  8. Un accidente en la AP-7 a la altura de La Roca del Vallès provoca 12 km de retenciones en sentido Tarragona

Detenido por robar más de 750 metros de cobre de vías ferroviarias en Zaragoza: 76 trenes afectados con retrasos de hasta cuatro horas

Detenido por robar más de 750 metros de cobre de vías ferroviarias en Zaragoza: 76 trenes afectados con retrasos de hasta cuatro horas

Una mujer muere atragantada con una ensaimada en plena calle en Mallorca

Una mujer muere atragantada con una ensaimada en plena calle en Mallorca

En directo | Un mes de la tragedia en Adamuz: la investigación se centra en las vías, pendiente de las cajas negras y con 34 denuncias

Más de 30 detenidos y 100 denunciados en el macrodispositivo Kanpai contra la multireincidencia en cuatro ciudades de Tarragona

Más de 30 detenidos y 100 denunciados en el macrodispositivo Kanpai contra la multireincidencia en cuatro ciudades de Tarragona

Una decena de personas increpa a un hombre por tirar a un niño al mar en Palma

Una decena de personas increpa a un hombre por tirar a un niño al mar en Palma

"Si te quieres divertir", cuidado con esta estafa que puede dejarte sin dinero y sin plan: la Policía Nacional avisa a quienes compran entradas para conciertos y festivales

"Si te quieres divertir", cuidado con esta estafa que puede dejarte sin dinero y sin plan: la Policía Nacional avisa a quienes compran entradas para conciertos y festivales

Dos asesinatos en 8 años en la misma finca de Valencia

Dos asesinatos en 8 años en la misma finca de Valencia

Un hombre y sus padres matan a un vecino a cuchilladas y golpes en València por quejarse del ruido