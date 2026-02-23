Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En el Portitxol

Una decena de personas increpa a un hombre por tirar a un niño al mar en Palma

Varias dotaciones de la Policía Local de Palma acudieron al lugar y lograron evitar que el enfrentamiento derivara en una agresión

Una decena de personas increpa a un hombre por tirar un niño al mar en el Portitxol.

Una decena de personas increpa a un hombre por tirar un niño al mar en el Portitxol. / Sofía Mayans

Xavier Peris

Palma
Agentes de la Policìa Local de Palma intervinieron ayer por la tarde en un altercado en el paseo marítimo del Portitxol, donde un grupo de familiares increpaba a un hombre al que acusaban de haber arrojado al agua a un niño de trece años. En el incidente no hubo heridos, si bien los agente han abierto diligencias por las supuestas amenazas.

El incidente ocurrió ayer sobre las cinco de la tarde, en el paseo marítimo del Portitxol. Según la información, todavía provisional, facilitada por la Policía Local de Palma, se había iniciado con una discusión entre un hombre que paseaba un perro y un niño de trece años. Al final el menor había caído al agua desde el paseo, y acusaba al hombre de haberle empujado. El menor pudo salir del agua por sus propios medios, aunque se le estropeó el teléfono móvil.

Inmediatamente se congregaron en el lugar una decena de personas, familiares del menor, que rodearon al hombre del perro, al que acusaban de haber intentado matar al niño, y provocaron escenas de tensión, con gritos y amenazas.

Tras recibir las primeras llamadas sobre el altercado, varias dotaciones de la Policía Local acudieron rápidamente al lugar y se interpusieron entre el hombre y los familiares del menor. El incidente se saldó sin heridos.

Los agentes abrieron diligencias para determinar con exactitud lo que había ocurrido y ayer por la tarde estaban tomando declaración a los implicados y otros testigos, a la espera de si el hombre interponía una denuncia por las amenazas.

El incidente provocó una gran expectación, en un momento en el que el paseo estaba muy concurrido.

