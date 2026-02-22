Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cardona y AlonsoERC rechaza presupuestosAlianza de izquierdasRusiaElecciones BarçaSagrada FamiliaWillie ColónGemeliersReal MadridTherianTrump
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | Un mes de la tragedia: la investigación se centra en las vías, pendiente de las cajas negras y con 34 denuncias

El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 46 fallecidos

La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro

Cronología del accidente de tren de Adamuz. En la foto, la llegada de un coche fúnebre al anatómico forense de Córdoba este martes.

Cronología del accidente de tren de Adamuz. En la foto, la llegada de un coche fúnebre al anatómico forense de Córdoba este martes.

Vídeo: Patricio Ortiz y Agencias | Foto: EFE/Salas

Antonio Romero

Rubén Gargoi

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.

Un mes después del suceso, Adamuz trata de recuperar una aparente normalidad que les devuelva a la tranquilidad del día a día, a las rutinas de unas vidas golpeadas por la tragedia ajena pero que vivieron como propia.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ferrocarrils expresa su 'sorpresa' por la convocatoria de cinco días de huelga de Semaf a partir del próximo martes por motivos de seguridad
  2. España y Portugal se alían para lanzar una 'ambiciosa' constelación de satélites para monitorizar bosques y costas
  3. Una vecina de la Bisbal denuncia que lleva 20 años pagando por un piso en el que el Ayuntamiento no le permite ni vivir ni reformar
  4. La huelga de médicos cierra con desigual seguimiento y afectaciones que tensionan el pulso con Sanidad: 'No podemos aguantar seis meses
  5. El Gobierno dice que esta semana eliminará 26 de las 200 limitaciones temporales de velocidad en Rodalies
  6. Barcelona, Badalona y Sabadell concentran más de 3.100 personas sin hogar
  7. Agredido un 'therian' cocodrilo mientras reptaba por un paso de cebra
  8. Tener que volver a casa de tus padres cuando ya te habías emancipado: 'Me daba tanta vergüenza que lo explicaba en voz baja

En directo | Un mes de la tragedia en Adamuz: la investigación se centra en las vías, pendiente de las cajas negras y con 34 denuncias

Detenido un hombre en Navarra acusado de asesinar a su mujer y herir de gravedad a su madre

Detenido un hombre en Navarra acusado de asesinar a su mujer y herir de gravedad a su madre

Herido un hombre tras caer a una tumba en un cementerio de Alicante

Herido un hombre tras caer a una tumba en un cementerio de Alicante

Herido un hombre tras caer a una tumba en el cementerio de Torrevieja

Una mujer se encuentra un bebé olvidado de madrugada y en plena calle: "Soy madre y aún tengo mal cuerpo"

Una mujer se encuentra un bebé olvidado de madrugada y en plena calle: "Soy madre y aún tengo mal cuerpo"

La víctima del ataque machista en Tenerife sigue estable y consciente tras doce horas de operaciones

La víctima del ataque machista en Tenerife sigue estable y consciente tras doce horas de operaciones

Prisión provisional para dos falsos revisores de gas por estafar 200.000 euros a ancianos en Catalunya

Prisión provisional para dos falsos revisores de gas por estafar 200.000 euros a ancianos en Catalunya

Una mujer a prisión y 2 detenidos al centro de menores por matar a un joven en Valladolid

Una mujer a prisión y 2 detenidos al centro de menores por matar a un joven en Valladolid