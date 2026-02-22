Sucesos
Detenidos cuatro hombres por un robo con fuerza de cable de cobre en L'Aldea (Tarragona)
Los Mossos intervinieron 484 kg de cable de cobre y numerosas herramientas utilizadas para el robo
Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado martes a cuatro hombres de entre 22 y 41 años en L'Aldea (Tarragona) como presuntos autores de un delito de robo con fuerza de cable de cobre, según ha informado el cuerpo este domingo en un comunicado.
Los hechos ocurrieron cuando los agentes observaron cómo dos personas salían de un vehículo estacionado y se movían de manera sospechosa después de detectar su presencia.
Los agentes, que comprobaron la matrícula y vieron que estaba relacionada con robo de cobre, se acercaron al vehículo, donde localizaron un hombre tumbado en la parte trasera junto con varias herramientas compatibles con el robo de cable de cobre.
Con estos indicios, establecieron un operativo de vigilancia para identificar a los dos individuos que se habían ido unos minutos antes, a los que encontraron junto a otro hombre manipulando una infraestructura soterrada, por lo que fueron detenidos.
Los agentes comprobaron que los autores habían hecho un agujero en el terreno, habían roto un tubo de grandes dimensiones y extraído cableado de cobre del interior; además, intervinieron 484 kg de cable de cobre y numerosas herramientas utilizadas para el robo.
- Ferrocarrils expresa su 'sorpresa' por la convocatoria de cinco días de huelga de Semaf a partir del próximo martes por motivos de seguridad
- España y Portugal se alían para lanzar una 'ambiciosa' constelación de satélites para monitorizar bosques y costas
- Una vecina de la Bisbal denuncia que lleva 20 años pagando por un piso en el que el Ayuntamiento no le permite ni vivir ni reformar
- La huelga de médicos cierra con desigual seguimiento y afectaciones que tensionan el pulso con Sanidad: 'No podemos aguantar seis meses
- El Gobierno dice que esta semana eliminará 26 de las 200 limitaciones temporales de velocidad en Rodalies
- Barcelona, Badalona y Sabadell concentran más de 3.100 personas sin hogar
- Agredido un 'therian' cocodrilo mientras reptaba por un paso de cebra
- Tener que volver a casa de tus padres cuando ya te habías emancipado: 'Me daba tanta vergüenza que lo explicaba en voz baja