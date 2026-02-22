Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenidos cuatro hombres por un robo con fuerza de cable de cobre en L'Aldea (Tarragona)

Los Mossos intervinieron 484 kg de cable de cobre y numerosas herramientas utilizadas para el robo

Cable de cobre y herramientas intervenidas

Cable de cobre y herramientas intervenidas / MOSSOS D'ESQUADRA

Europa Press

Europa Press

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado martes a cuatro hombres de entre 22 y 41 años en L'Aldea (Tarragona) como presuntos autores de un delito de robo con fuerza de cable de cobre, según ha informado el cuerpo este domingo en un comunicado.

Los hechos ocurrieron cuando los agentes observaron cómo dos personas salían de un vehículo estacionado y se movían de manera sospechosa después de detectar su presencia.

Los agentes, que comprobaron la matrícula y vieron que estaba relacionada con robo de cobre, se acercaron al vehículo, donde localizaron un hombre tumbado en la parte trasera junto con varias herramientas compatibles con el robo de cable de cobre.

Con estos indicios, establecieron un operativo de vigilancia para identificar a los dos individuos que se habían ido unos minutos antes, a los que encontraron junto a otro hombre manipulando una infraestructura soterrada, por lo que fueron detenidos.

Los agentes comprobaron que los autores habían hecho un agujero en el terreno, habían roto un tubo de grandes dimensiones y extraído cableado de cobre del interior; además, intervinieron 484 kg de cable de cobre y numerosas herramientas utilizadas para el robo.

