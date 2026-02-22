En estado crítico una persona sin hogar tras recibir una brutal paliza en Girona

Una persona sin hogar ha sido agredida este domingo por la mañana en el paseo d'Olot de Girona y está ingresada en estado crítico en el hospital Josep Trueta. La agresión se ha producido a las ocho de la mañana, cuando un individuo ha atacado a la víctima en el lugar donde se encontraba, en la zona entre el paseo d'Olot y la calle Bastiments.

El agredido habría intentado huir, pero el agresor lo ha perseguido y cuando ya estaban en el paseo d'Olot lo ha hecho caer al suelo y, según algunos testigos, se ha ensañado con él, saltándole encima y dándole patadas.

Intentó agredir a los Mossos

Los Mossos han llegado al lugar de los hechos cuando el agresor, de 26 años, todavía estaba allí. Según fuentes policiales, el hombre ha intentado huir, los agentes han querido interceptarlo y también ha intentado agredirlos a ellos. Finalmente ha sido detenido acusado de la agresión a la persona sin hogar y de atentado a la autoridad.

La víctima es un hombre bastante conocido en el barrio de Can Gibert del Pla, según han explicado vecinos: suele caminar por allí con un carrito donde lleva sus pertenencias, y algunos residentes le dan comida. Solía dormir, según las mismas fuentes, en una zona cubierta de la plaza Isabel Vilà i Pujol.

"Consternación" en Girona

Después de recoger pruebas en el lugar de los hechos, agentes de los Mossos también se han llevado las pertenencias de la víctima, que habían quedado en la zona.

Según el Ayuntamiento de Girona, la víctima había sido visitada por entidades sociales y por profesionales de los servicios municipales, que le habían ofrecido alternativas habitacionales que había rechazado.

El alcalde, Lluc Salellas, ha expresado su "consternación" por la agresión. En un mensaje en X ha escrito que "ninguna violencia tiene cabida" en la ciudad y ha asegurado que el Ayuntamiento trabaja coordinadamente con todos los servicios implicados para "reforzar la atención a las personas más vulnerables".