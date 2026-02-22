Evacuados los vecinos de un edificio de Manresa por un incendio

Los cuerpos de emergencias trabajan para extinguir un incendio declarado en una vivienda situada en la calle Circumval·lació de Manresa. El aviso se ha dado a las 17.30 horas y ha movilizado diversas dotaciones de los Bombers de la Generalitat y el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Según han informado desde Bombers, el fuego se ha producido en un inmueble ubicado en un bloque de pisos en esta vía de la capital del Bages. El cuerpo se ha desplazado con seis dotaciones que trabajan en las tareas de extinción y también en el salvamento de personas. Tal como detallan, algunos de los vecinos han sido rescatados directamente desde los balcones.

Las mismas fuentes confirman que no habría heridos de gravedad. En todo caso, señalan que se ha atendido a personas por inhalación de humo.