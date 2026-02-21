Dolor intenso
Herido un hombre tras caer a una tumba en un cementerio de Alicante
El varón cayó desde unos tres metros mientras realizaba tareas de mantenimiento y fue rescatado por los bomberos
Redacción
Un hombre ha resultado herido este sábado por la mañana tras sufrir una caída en el Cementerio de Torrevieja (Alicante), ubicado junto a la N-332, cuando realizaba trabajos de mantenimiento en una lápida.
El aviso se recibió a las 10:22 horas, movilizando a efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante del parque de Torrevieja. Según las primeras informaciones, el hombre cayó a un foso de tumba desde una altura aproximada de tres metros.
Tras la caída, el herido presentaba dolor intenso en la espalda. Pese a ello, permaneció consciente en todo momento y podía moverse. Los bomberos realizaron una extracción segura mediante el uso de un colchón de vacío para evitar un empeoramiento de las posibles lesiones.
Una vez rescatado, el varón fue trasladado a un centro hospitalario para su evaluación médica. En el operativo participaron una Unidad de Mando y Jefatura (UMJ) con sargento, un BUP, un FSV con cabo y siete bomberos del parque de Torrevieja. La intervención concluyó al completo a las 11:37 horas.
El suceso se saldó con un único herido y no fue necesario desalojar el recinto, aunque la zona sí que quedó acordonada durante las labores de rescate.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ferrocarrils expresa su 'sorpresa' por la convocatoria de cinco días de huelga de Semaf a partir del próximo martes por motivos de seguridad
- Pancartas en el viejo cuartel de la Guardia Civil en Baqueira para exigir pisos sociales: 'Pagado por todos, usado por nadie
- España y Portugal se alían para lanzar una 'ambiciosa' constelación de satélites para monitorizar bosques y costas
- Y tras el caos en Rodalies llega el corte de los túneles del Garraf: el próximo reto de movilidad al sur de Barcelona
- La huelga de médicos cierra con desigual seguimiento y afectaciones que tensionan el pulso con Sanidad: 'No podemos aguantar seis meses
- Las escuelas concertadas aseguran que la renovación de Educació les hará perder 165 grupos en seis años
- Una vecina de la Bisbal denuncia que lleva 20 años pagando por un piso en el que el Ayuntamiento no le permite ni vivir ni reformar
- El Gobierno dice que esta semana eliminará 26 de las 200 limitaciones temporales de velocidad en Rodalies