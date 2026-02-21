Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trabajadores Camp NouRodaliesSagrada FamiliaHuelga médicosEncuesta Castilla LeónBarcelonaTherianEric DaneÁfrica VázquezJubilados
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | Un mes de la tragedia: la investigación se centra en las vías, pendiente de las cajas negras y con 34 denuncias

El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 46 fallecidos

La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro

Cronología del accidente de tren de Adamuz. En la foto, la llegada de un coche fúnebre al anatómico forense de Córdoba este martes.

Cronología del accidente de tren de Adamuz. En la foto, la llegada de un coche fúnebre al anatómico forense de Córdoba este martes.

Vídeo: Patricio Ortiz y Agencias | Foto: EFE/Salas

Antonio Romero

Rubén Gargoi

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.

Un mes después del suceso, Adamuz trata de recuperar una aparente normalidad que les devuelva a la tranquilidad del día a día, a las rutinas de unas vidas golpeadas por la tragedia ajena pero que vivieron como propia.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. Pancartas en el viejo cuartel de la Guardia Civil en Baqueira para exigir pisos sociales: 'Pagado por todos, usado por nadie
  2. Y tras el caos en Rodalies llega el corte de los túneles del Garraf: el próximo reto de movilidad al sur de Barcelona
  3. España y Portugal se alían para lanzar una 'ambiciosa' constelación de satélites para monitorizar bosques y costas
  4. Ferrocarrils expresa su 'sorpresa' por la convocatoria de cinco días de huelga de Semaf a partir del próximo martes por motivos de seguridad
  5. Las escuelas concertadas aseguran que la renovación de Educació les hará perder 165 grupos en seis años
  6. La huelga de médicos cierra con desigual seguimiento y afectaciones que tensionan el pulso con Sanidad: 'No podemos aguantar seis meses
  7. El Gobierno dice que esta semana eliminará 26 de las 200 limitaciones temporales de velocidad en Rodalies
  8. Rodalies tendrá la próxima semana 200 tramos con limitación de velocidad: la mitad derivados del temporal

En directo | Un mes de la tragedia en Adamuz: la investigación se centra en las vías, pendiente de las cajas negras y con 34 denuncias

Se entrega a la justicia el exfutbolista paraguayo Víctor Centurión, acusado de narcotráfico

Se entrega a la justicia el exfutbolista paraguayo Víctor Centurión, acusado de narcotráfico

Juicio a un hombre africano acusado de violar a una joven en una discoteca de Madrid: "Había mucha gente de color allí, yo no fui"

Juicio a un hombre africano acusado de violar a una joven en una discoteca de Madrid: "Había mucha gente de color allí, yo no fui"

Detenido 'Fabián XXL', un hombre que ofrecía sexo a gays para robarles: "Cuando salí del baño, tenía un cuchillo en la mano"

Detenido 'Fabián XXL', un hombre que ofrecía sexo a gays para robarles: "Cuando salí del baño, tenía un cuchillo en la mano"

Brutal accidente de tráfico en Gijón con dos fallecidos: un gruista perdió el control de su vehículo y arrolló a otra persona

Brutal accidente de tráfico en Gijón con dos fallecidos: un gruista perdió el control de su vehículo y arrolló a otra persona

Dos muertos en un brutal accidente de tráfico en Gijón

Detenido un hombre en Navarra acusado de asesinar a su mujer

Detenido un hombre en Navarra acusado de asesinar a su mujer

Hallan el cuerpo descuartizado de una mujer dentro de una maleta en Sao Paulo

Hallan el cuerpo descuartizado de una mujer dentro de una maleta en Sao Paulo