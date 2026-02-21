Desalojado el exdj Álex de la cueva en la que vivía en Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Antoni (Eivissa) ha informado de que la Policía Local ha intervenido en la zona de Punta Galera para proceder al desalojo de una cueva en la que un hombre residía de forma irregular.

Según ha detallado el Consistorio, la actuación tuvo lugar hace unas semanas después de que la Policía Local recibiera un aviso que alertaba de la presencia de un hombre que vivía en este punto costero. Los agentes se desplazaron hasta el lugar para comprobar la situación y descartar una posible ocupación irregular o una situación de vulnerabilidad que requiriera asistencia.

En la primera inspección no localizaron a nadie, aunque sí detectaron indicios claros de que un hombre utilizaba la cueva como lugar de residencia. Tras varios días de intentos para localizarlo, el hombre acudió ayer a dependencias policiales, donde los agentes pudieron identificarlo: se trataba de Álex, el ex DJ, cuya historia hace unas semanas este diario publicó.

Siete discos de oro

Como ya publicó Diario de Ibiza en septiembre de 2024, nacido en la República Checa, Álex llegó a la isla en los años 90, y durante su carrera llegó a ganar siete discos de oro y uno de platino, colaborando con artistas de renombre como Paul Van DYK, Richie Hawtin y Carl Cox.

Sin embargo, tras años de éxito en los escenarios europeos, Álex tomó una decisión radical: dejar atrás la música electrónica y mudarse a una pequeña cueva en Punta Galera, acompañado solo por sus gatos. El Ayuntamiento de Sant Antoni ha desalojado en varias ocasiones esta cueva, ya que habitarla no es legal.

El Ayuntamiento actuó por primera vez para desalojar esta cueva en 2015, cuando denunció a la persona que allí residía por acampada ilegal. La Policía retiró entonces toda la basura que había acumulada. En 2016 volvieron a hacer lo mismo: entraron por la costa y vaciaron la zona, pero en esa ocasión no hallaron al okupa. En abril de 2021, El Ayuntamiento de Sant Antoni retiró 360 kilos de residuos que se acumulaban en este enclave rocoso de Punta Galera cercano al mar. Entonces, la Policía Local ya advirtió del riesgo de la caída de grandes rocas en este enclave, que ya se utilizaba como infravivienda, porque es una zona con peligro de desprendimiento.

Por parte del Ayuntamiento de Sant Antoni ha señalado que la Policía Local ha iniciado un expediente sancionador por pernoctación irregular mediante acampada ilegal en un entorno natural protegido. La persona identificada se ha comprometido a retirar y trasladar los residuos acumulados en la cueva, con el objetivo de contribuir a la limpieza y conservación de Punta Galera.

Desde el Consistorio recuerdan que la Policía Local ya ha actuado en otras ocasiones en esta zona, con desalojos y retirada de residuos, para preservar este espacio natural.