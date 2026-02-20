Crimen
La presunta envenenadora de Palma, a su marido: "Cámbiame la copa, que yo no quiero tanto"
La víctima, que durmió quince horas y estuvo cuatro días en el hospital tras ingerir las bebidas que le preparó su mujer, relató a la Policía los detalles que le hicieron sospechar de ella
La detenida, que quedó en libertad con una orden de alejamiento, es una escritora con un blog que cuenta con casi 400.000 seguidores
"Cámbiame la copa, que yo no quiero tanto". Días después de ser envenenado presuntamente por su mujer en Palma con una elevada dosis de tranquilizantes en el vino, el hombre rememoró ante la Policía los detalles que le llevaron a sospechar de ella. Fue durante una cena con ella el pasado 10 de enero. Su mujer le dijo que tenía unas bebidas que le habían regalado en un hotel e insistió en que las tomara. Primero le cambió la copa de vino, con la excusa de era demasiado para ella. Luego le preparó un combinado. El hombre notó un sabor extraño, pero se lo bebió. Perdió el conocimiento durante quince horas y pasó cuatro días en el hospital. Allí descubrieron que había sido intoxicado con una elevada cantidad de benzodiacepinas, un medicamento utilizado como tranquilizante. Tras una investigación, la Policía Nacional arrestó el miércoles a la sospechosa, una conocida bloggera y escritora. Ayer pasó a disposición judicial y quedó en libertad con una orden de alejamiento del marido, como solicitó él mismo, en atención a que tienen un hijo de corta edad.
El presunto caso de envenenamiento ocurrió el pasado 10 de enero, en la casa de la pareja, en Palma. Según explicó días después la víctima a la Policía, su mujer, una ciudadana española de 46 años, le había preparado una cena y le ofreció una serie de bebidas que, dijo, le habían regalado en un hotel. Primero le dio una copa de vino, pero en el momento de brindar le dijo que se la cambiara por la suya, "porque yo no quiero tanto". Él notó un sabor extraño en el vino, pero la mujer insistió en que se lo bebiera todo. Posteriormente, tras cenar, le preparó un combinado. El hombre sintió de repente una fuerte somnolencia. Durmió durante quince horas y al día siguiente se encontraba muy mal, por lo que fue trasladado a un hospital de Palma. Pasó allí cuatro días.
Altas dosis de benzodiacepinas
En los análisis que le realizaron en el hospital apareció una alta concentración de benzodiacepinas, una clase de medicamentos que se utilizan como sedantes, tranquilizantes y somníferos. Fue entonces cuando el hombre llegó a la conclusión de que su mujer había intentado envenenarle y denunció los hechos ante la Policía Nacional.
El caso quedó en manos de la Unidad de Familia y Mujer (Ufam) de la comisaría de Palma. En su declaración explicó también que él tenía contratado dos seguros de vida con su mujer como beneficiaria, y que ella había insistido en que debía dejar arreglada la herencia.
Tras una investigación, los agentes de la Ufam arrestaron a la sospechosa el pasado miércoles, como presunta autora de un delito de intento de asesinato. Ayer fue conducida a disposición del juzgado de guardia. El abogado de la acusación, representante de la víctima, solicitó que no fuera a prisión, sino que quedara en libertad con una orden de alejamiento, en atención a que la pareja tiene un hijo en común de corta edad que necesita a su madre. Esta fue la decisión adoptada por el juez.
La mujer detenida, española de 46 años, es escritora y tiene un conocido blog, con casi 400.000 seguidores.
