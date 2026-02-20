Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eric DaneELAHuelga médicosRodaliesBarcelonaAsesinato TenerifeViviendaDrogasJubiladosSagrada FamiliaPríncipe AndrésNestléLance StrollKoeman
instagramlinkedin

Alerta en Santa Perpètua de la Mogoda: si te llaman del Ayuntamiento, podría ser una estafa

El consistorio recomienda no compartir ningún dato bancario por teléfono en caso de duda

La Guardia Civil alerta de una nueva estafa: suplantan a Netflix para robar tu cuenta bancaria

La IA hace más creíbles y masivas las estafas románticas: "Crees que hablas con el amor de tu vida y es una mafia"

Una mujer mayor habla por teléfono con ademán preocupado.

Una mujer mayor habla por teléfono con ademán preocupado. / Pexels / Kampus Production

Oriol García Dot

Oriol García Dot

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La policía local de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental, Barcelona), ha emitido un comunicado avisando a la gente del municipio de la existencia de una serie de intentos de estafa detectados recientemente.

Según ha podido saber la policía, estos estafadores llaman haciéndose pasar por personal del Ayuntamiento para pedir a las víctimas pagos de luz de importes muy elevados.

Desde la web del Ayuntamiento de Santa Perpetua, han dejado claro que ellos no son los responsables de esas llamadas y aseguran que no están reclamando ningún pago de luz a los ciudadanos. Por este motivo, han puesto mucho énfasis en evitar que la gente proporcione cualquier clase de información o datos privados a los estafadores.

Mínima sospecha

El Ayuntamiento también ha aconsejado no hacer ninguna transferencia bancaria si existe la mínima sospecha de que se trata de una estafa.

Noticias relacionadas y más

Por otro lado, la policía ha recordado a la ciudadanía que deben acudir a ellos en caso de que reciban este tipo de llamadas para prevenir futuros intentos de fraude. A su vez, han dejado clara su voluntad de proteger a los habitantes del municipio y aconsejan compartir esta información con aquellos más vulnerables a estos engaños, como puede ser la gente mayor.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Te doy mi vivienda a cambio de que me cuides a los perros hasta que mueran': se disparan las donaciones condicionadas
  2. MAPA | El 'agua invisible' se dispara tras meses de lluvia y recarga los suelos en España
  3. Los sindicatos de profesores convocan una semana de huelgas en marzo y Educació se abre a mejorar la oferta salarial
  4. Benzodiacepinas, cannabis y cocaína: las consultas por adicciones se duplican entre los médicos
  5. La huelga estatal de médicos se desinfla en el ecuador de su primera semana
  6. Los abogados detectan un auge de donaciones y herencias a mascotas: 'Habría que regularlo como en EEUU
  7. Catalunya se adentra en una jornada marcada por la borrasca Pedro y rachas de hasta 125 km/h
  8. España y Portugal se alían para lanzar una 'ambiciosa' constelación de satélites para monitorizar bosques y costas

Alerta en Santa Perpètua de la Mogoda: si te llaman del Ayuntamiento, podría ser una estafa

Alerta en Santa Perpètua de la Mogoda: si te llaman del Ayuntamiento, podría ser una estafa

Un hombre mata a su hijo y hiere de gravedad a su mujer en Tenerife

Un hombre mata a su hijo y hiere de gravedad a su mujer en Tenerife

Alerta con las llamadas de Sanidad para que te vacunes de covid: los ciberestafadores quieren robar tu WhatsApp

Alerta con las llamadas de Sanidad para que te vacunes de covid: los ciberestafadores quieren robar tu WhatsApp

Prisión provisional para ocho de los diez detenidos por el tráfico ilegal de lentisco en Reus y Mataró

Prisión provisional para ocho de los diez detenidos por el tráfico ilegal de lentisco en Reus y Mataró

En directo | Un mes de la tragedia en Adamuz: la investigación se centra en las vías, pendiente de las cajas negras y con 34 denuncias

El asesino machista de Xilxes (Castellón) escondió el teléfono de su exmujer en su piso de Valencia

El asesino machista de Xilxes (Castellón) escondió el teléfono de su exmujer en su piso de Valencia

Gritos e insultos tras el registro de la vivienda del asesino de su ex mujer y su hija de 12 años en Xilxes (Castellón)

Detenido 'Fabián XXL', un hombre que ofrecía sexo a gays para robarles: "Cuando salí del baño, tenía un cuchillo en la mano"

Detenido 'Fabián XXL', un hombre que ofrecía sexo a gays para robarles: "Cuando salí del baño, tenía un cuchillo en la mano"