En estado crítico el español Adrián Palomino tras un accidente de moto en Tailandia

Un turista español, Adrián Palomino Plaza, de 39 años, está hospitalizado en Tailandia tras haber sufrido un accidente de moto en Phuket, donde reside y trabaja.

El madrileño es buceador y tras volver del trabajo, un siniestro le ha provocado un traumatismo craneoencefálico severo. El joven ha estado en coma en una unidad de cuidados intensivos privada.

Su hermana ha impulsado una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos hospitalarios y el coste de la repatriación a España, porque la familia no puede asumirlos.

La repatriación a España debe realizarse en un avión medicalizado completamente equipado con soporte vital avanzado y un equipo médico especializado a bordo, debido a la gravedad de su estado clínico. Los costes estimados de hospitalización prolongada, traslado sanitario internacional, coordinación médica y rehabilitación posterior en España suman aproximadamente 260 000€.

"Un gasto que está completamente fuera de nuestras posibilidades"

Un 'GoFundMe' llamado 'Repatriación médica Adrián, Bring Adrian Home', espera poder ayudar a cubrir los gastos hospitalarios en Tailandia, incluyendo UCI y estabilización prolongada, los costes del cuidado intensivo, la repatriación aérea medicalizada con equipo médico completo, la coordinación médica internacional, tratamientos inmediatos al llegar y costes administrativos y posibles cargas fiscales derivadas de las donaciones.

Noticias relacionadas

"Adrián tenía todos sus seguros laborales en regla, pero no contaba con un seguro privado de viaje que cubriera una situación de esta magnitud", ha explicado Helena, su hermana. "Los costes hospitalarios en Tailandia son extremadamente elevados y la repatriación médica a España, con avión sanitario completamente equipado y equipo médico especializado, supone un gasto que está completamente fuera de nuestras posibilidades" ha añadido-.