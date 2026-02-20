Detenido un narco en Lleida por dos violaciones por sumisión química de mujeres que le compraban droga

Los Mossos d'Esquadra de Lleida detuvieron el pasado miércoles a un sospechoso de 43 años implicado en tráfico de drogas y en dos agresiones sexuales a mujeres que iban a comprarle estas sustancias. La operación comenzó a principios de este año, cuando agentes de la Unidad de Investigación de la comisaría de Lleida iniciaron diversos dispositivos de seguimiento al sospechoso, un hombre con antecedentes por delitos contra la salud pública y otros delitos.

Por esta razón, la investigación fue compleja ante la pericia y conocimientos del sospechoso a la hora de evitar los seguimientos. Pese a esto, los agentes descubrieron este febrero que el sospechoso traficaba con droga en la calle, desde su vehículo o en alguna ocasión en su domicilio, después de contactar con los compradores, a quienes vendía dosis de cocaína para el autoconsumo.

El pasado miércoles se montó un dispositivo de vigilancia y, tras intervenir a un comprador dos envoltorios con 2,29 gramos de cocaína, se detuvo en la calle Hospitalers de Sant Joan de Lleida al sospechoso, que llevaba 7 envoltorios con 6 gramos de cocaína preparados para una venta inminente.

Posteriormente, se realizaron tres entradas y registros en tres habitaciones que el sospechoso tenía alquiladas, ubicadas en las calles Alfred Perenya y Valentí Almirall de Lleida y en la travesía del Segrià de Alcarràs, donde se intervinieron cuatro bolsas con 132,54 gramos de cocaína, 3 blísteres de un medicamento del grupo de las benzodiacepinas, una máquina para envasar al vacío y utensilios para envolver la droga en monodosis.

Además, los investigadores descubrieron que el sospechoso cometió presuntamente dos agresiones sexuales cometidas a finales del pasado mes de enero, cuando, tras invitar a consumidoras habituales a su domicilio para consumir drogas, se aprovechaba de ellas cuando perdían la conciencia mediante la modalidad conocida como sumisión química.

El detenido, con antecedentes, ha pasado este viernes a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Lleida.