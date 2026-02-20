El chollo del BMW por 3.000 euros que acabó en los tribunales: pagó 900 y no encontró a nadie
La próxima semana se celebra el juicio del comprador gallego que viajó casi mil kilómetros por una estafa
Las redes sociales no son un sitio seguro. Nunca podemos saber quién está detrás del otro lado de la pantalla, y esto lo aprovechan algunos estafadores para publicar anuncios falsos. Es el caso de este joven comprador gallego.
En 2021, este usuario navegaba por una conocida plataforma de Internet cuando vio un anuncio que le llamó mucho la atención. Se trataba de un BMW modelo X3 que se vendía por tan solo 3.000 euros. Esta oferta le cautivó, ya que este modelo, en la propia web de BMW, cuesta más de 70.000 euros.
Viaje con final amargo
Según el diario 'La Voz de Galicia', el vendedor le prometió el coche a cambio de un depósito inicial de 900 euros para bloquear las demás ofertas que estaba recibiendo. Después de pagarlo y viajar hasta Murcia, recorriendo casi mil kilómetros, donde supuestamente residía el vendedor, se encontró con que no existían ni el coche ni la persona con la que había negociado: era todo una estafa.
Muy enfadado, puso una denuncia en el juzgado de Mondoñedo (Lugo). La próxima semana, después de cinco años de espera, se celebrará el juicio correspondiente.
La acusada es una mujer mayor de edad, sin antecedentes penales, que es la propietaria de la cuenta donde el comprador ingreso los 900 euros.
Sin embargo, no ha trascendido si esta mujer es la que puso el anuncio de la venta del BMW o fue otra persona la que lo hizo.
Posible condena
Según las informaciones de 'La voz de Galicia', que ha tenido acceso al informe de la fiscalía, se pide para ella una pena de 15 meses de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una multa de 1.800 euros.
Según la fiscalía, la condena se atribuiría al delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave, contemplado en el artículo 301.3 y relacionado con el artículo 301.1 del Código Penal.
En internet debemos estar siempre alerta, pero hay que prestar especial atención cuando se trata de operaciones monetarias.
Las ofertas que mucha gente ve como bonitas y baratas, a veces son parte de una estafa que se puede evitar fácilmente. Desconfiar es importante para evitar este tipo de situaciones.
