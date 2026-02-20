Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Un avión aterriza de emergencia en el aeropuerto de El Prat tras detectar humo en la cabina

Los sanitarios han atendido a un pasajero

Desactivada la alerta por la presencia de un dron en el aeropuerto de Barcelona

Un avión de la compañía Wizzair aterriza en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, en junio.

Un avión de la compañía Wizzair aterriza en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, en junio. / Ferran Nadeu

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico

Nuevo susto en el aeropuerto de Barcelona. Un avión de la compañía Wizzair ha tenido que regresar de urgencia este viernes por la mañana al aeropuerto de Barcelona-El Prat después de que la tripulación detectara humo en la cabina.

Así lo han comunicado a la torre de control y se ha ordenado el regreso de la aeronave para evitar un incidente más grave. Ante esta situación, Protecció Civil ha activado momentáneamente la alerta del plan Aerocat, aunque solo hasta comprobar que todo estaba bajo control.

El avión ha aterrizado de forma controlada y se han desplazado los servicios sanitarios del aeropuerto que han atendido a un pasajero.

Un avión aterriza de emergencia en el aeropuerto de El Prat tras detectar humo en la cabina

Detenido un narco en Lleida por dos violaciones por sumisión química de mujeres que le compraban droga

En estado crítico el español Adrián Palomino tras un accidente de moto en Tailandia

Condenado el kamikaze de La Jonquera a 13 años y medio de prisión por homicidio y tráfico de drogas

Los delitos en Tarragona descendieron un 3,4% en 2025, en especial los hurtos con violencia en domicilios

Un hombre mata a su hijo de diez años en Tenerife

Denunciados 21 conductores por incumplir las restricciones de tráfico durante el episodio de viento en Tarragona