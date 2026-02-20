Un avión aterriza de emergencia en el aeropuerto de El Prat tras detectar humo en la cabina

Nuevo susto en el aeropuerto de Barcelona. Un avión de la compañía Wizzair ha tenido que regresar de urgencia este viernes por la mañana al aeropuerto de Barcelona-El Prat después de que la tripulación detectara humo en la cabina.

Así lo han comunicado a la torre de control y se ha ordenado el regreso de la aeronave para evitar un incidente más grave. Ante esta situación, Protecció Civil ha activado momentáneamente la alerta del plan Aerocat, aunque solo hasta comprobar que todo estaba bajo control.

Noticias relacionadas

El avión ha aterrizado de forma controlada y se han desplazado los servicios sanitarios del aeropuerto que han atendido a un pasajero.