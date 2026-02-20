Sucesos
Un avión aterriza de emergencia en el aeropuerto de El Prat tras detectar humo en la cabina
Los sanitarios han atendido a un pasajero
Desactivada la alerta por la presencia de un dron en el aeropuerto de Barcelona
Nuevo susto en el aeropuerto de Barcelona. Un avión de la compañía Wizzair ha tenido que regresar de urgencia este viernes por la mañana al aeropuerto de Barcelona-El Prat después de que la tripulación detectara humo en la cabina.
Así lo han comunicado a la torre de control y se ha ordenado el regreso de la aeronave para evitar un incidente más grave. Ante esta situación, Protecció Civil ha activado momentáneamente la alerta del plan Aerocat, aunque solo hasta comprobar que todo estaba bajo control.
El avión ha aterrizado de forma controlada y se han desplazado los servicios sanitarios del aeropuerto que han atendido a un pasajero.
