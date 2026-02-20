Investigación
Las autoridades investigan a un menor por la agresión sexual a una compañera en un instituto en Castellón
La directora del centro de menores ha interpuesto la acusación por estos hechos y la investigación se encuentra abierta
Iván Fernández
La Guardia Civil investiga a un menor por un presunto delito de agresión sexual a una compañera de su misma edad en un instituto de la ESO de la localidad castellonense de Vinaròs. Ha sido la directora del centro educativo quien interpuso la denuncia este martes.
La agencia EFE ha informado que la víctima es una menor tutelada por la Generalitat Valenciana, según ha confirmado la Conselleria de Servicios Sociales. Por el momento, las autoridades no han dado más detalles para preservar la identidad de las personas implicadas, dado que se trata de menores de edad, y las diligencias continúan abiertas para esclarecer lo ocurrido.
Según otras fuentes, se trataría de un presunto caso de abuso en el que un menor habría coaccionado a una compañera trans con tocamientos sexuales a cambio de no decir nada sobre su condición sexual.
Desde la Comandancia de la Guardia Civil señalan la investigación está en curso.
Suscríbete para seguir leyendo
- Te doy mi vivienda a cambio de que me cuides a los perros hasta que mueran': se disparan las donaciones condicionadas
- MAPA | El 'agua invisible' se dispara tras meses de lluvia y recarga los suelos en España
- Los sindicatos de profesores convocan una semana de huelgas en marzo y Educació se abre a mejorar la oferta salarial
- Benzodiacepinas, cannabis y cocaína: las consultas por adicciones se duplican entre los médicos
- Y tras el caos llega el corte de los túneles del Garraf: el próximo reto de movilidad al sur de Barcelona
- La huelga estatal de médicos se desinfla en el ecuador de su primera semana
- Hallada muerta Sophie, la menor de 14 años de Barcelona que estaba desaparecida
- Los abogados detectan un auge de donaciones y herencias a mascotas: 'Habría que regularlo como en EEUU