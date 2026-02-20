Alerta con las llamadas de Sanidad para que te vacunes de covid: los ciberestafadores quieren robar tu WhatsApp

Ni el covid ha desaparecido ni los delitos vinculados a que se trata de una enfermedad que ya no está en nuestro día a día. La Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha alertado de un nuevo intento de fraude virtual relacionado con la sanidad, detectado por el Departament de Salut, y que está relacionado con el coronavirus. En concreto, los ciberdelincuentes llaman haciéndose pasar por trabajadores del Ministerio de Sanidad con la excusa de que se debe administrar una supuesta dosis de refuerzo de la covid‑19.

Se trata de una estafa muy elaborada, ya que para ganarse la confianza del interlocutor, los criminales mencionan durante la conversación sus datos personales, como dirección, número de teléfono o correo electrónico, entre otros. Esta información la han comprado a través del mercado negro de Internet.

Sin embargo, Agència de Ciberseguretat de Catalunya remarca que "todo es falso", ya que cuando ya se ha ganado la confianza, solicitan el código que el usuario ha recibido por mensaje de texto en su teléfono. El objetivo de este engaño es, en realidad, robar las cuentas de WhatsApp de estas personas.

En concreto, el organismo de ciberseguridad catalán señala que con este código los ciberdelincuentes pueden acceder y robar la cuenta si el usuario no ha activado el doble factor de autenticación. La intención final del estafador es suplantar la identidad de esa persona para cometer nuevos fraudes, como por ejemplo, pedir transferencias a través de bizum a sus contactos.

"Esta práctica se asemeja a estafas ya detectadas hace unos meses, en los que los ciberdelincuentes suplantaban el servicio técnico de WhatsApp para robar cuentas de usuarios", recuerdan desde la Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Por eso, insisten en que "el Ministerio de Sanidad no está llamando por nada relacionado con ninguna dosis de refuerzo de una vacuna. Si tienes dudas sobre cuestiones médicas, puedes llamar al 061 oa tu centro de atención primaria".

Además, remarcan que "nunca deben compartirse los códigos de verificación que se reciben por mensaje de texto. Precisamente son elementos de seguridad para evitar robos de cuentas o transferencias bancarias no autorizadas". Ante llamadas sospechosas, los responsables de este organismo de ciberseguridad recomiendan "colgar de inmediato y bloquear el número".