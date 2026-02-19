Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viento CatalunyaTráficoBorrasca PedroViviendaDAO PolicíaGonzález AmadorLaLigaAguaYolanda DíazManlleuRodaliesRufiánPeste porcina
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | Un mes de la tragedia: la investigación se centra en las vías, pendiente de las cajas negras y con 34 denuncias

El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 46 fallecidos

La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro

Cronología del accidente de tren de Adamuz. En la foto, la llegada de un coche fúnebre al anatómico forense de Córdoba este martes.

Cronología del accidente de tren de Adamuz. En la foto, la llegada de un coche fúnebre al anatómico forense de Córdoba este martes.

Vídeo: Patricio Ortiz y Agencias | Foto: EFE/Salas

Antonio Romero

Rubén Gargoi

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.

Un mes después del suceso, Adamuz trata de recuperar una aparente normalidad que les devuelva a la tranquilidad del día a día, a las rutinas de unas vidas golpeadas por la tragedia ajena pero que vivieron como propia.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. MAPA | El 'agua invisible' se dispara tras meses de lluvia y recarga los suelos en España
  2. La nueva borrasca Pedro llega a Catalunya: vientos violentos de hasta 120km/h en estas zonas
  3. Los adolescentes de Manlleu quedaron inconscientes por la combustión lenta de un objeto inflamable y no pudieron escapar
  4. Incendio en Manlleu, en directo: última hora de la muerte de cinco jóvenes en el trastero de un edificio y causas del fuego
  5. Solo una de cada 10 familias catalanas con derecho cobra la ayuda a la infancia del Ingreso Mínimo Vital
  6. El Govern ofrece un aumento de 1.500 euros anuales a los profesores catalanes tras la huelga del 11 de febrero
  7. Vall d'Hebron extirpa un tumor hepático inoperable 'del tamaño de una pelota de balonmano
  8. La Cambra de Comerç reivindica que se vuelva a pagar en las autopistas del Estado para evitar su deterioro

La madre y la hija degolladas en Xilxes (Castellón) llevaban casi 48 horas muertas cuando el asesino simuló descubrir el doble crimen

La madre y la hija degolladas en Xilxes (Castellón) llevaban casi 48 horas muertas cuando el asesino simuló descubrir el doble crimen

La violencia machista golpea a Castellón: una semana de dolor y consternación

La violencia machista golpea a Castellón: una semana de dolor y consternación

Cárcel y 1.500 euros de multa a los dueños de un club de alterne de Vigo por no dar de alta a las mujeres en la Seguridad Social

Cárcel y 1.500 euros de multa a los dueños de un club de alterne de Vigo por no dar de alta a las mujeres en la Seguridad Social

En directo | Un mes de la tragedia en Adamuz: la investigación se centra en las vías, pendiente de las cajas negras y con 34 denuncias

Imponen a una okupa una orden de alejamiento de la casa donde lleva casi dos años viviendo

Imponen a una okupa una orden de alejamiento de la casa donde lleva casi dos años viviendo

Asesinada una mujer en Madrid en un posible caso de violencia machista

Asesinada una mujer en Madrid en un posible caso de violencia machista

Detenido un hombre tras asesinar presuntamente a su expareja en Madrid

Detenido un entrenador de fútbol base por delitos sexuales a tres menores en Málaga

Detenido un entrenador de fútbol base por delitos sexuales a tres menores en Málaga