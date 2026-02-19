Seguridad vial
Tenía el carnet sin puntos y circulaba con un patinete manipulado: ahora se enfrenta a un delito
El hombre, de 29 años, le añadió un potente motor al patinete para aumentar su velocidad hasta la de un ciclomotor
Tras haber perdido la totalidad de los puntos del carnet de conducir, un hombre decidió fabricar artesanalmente un patinete. Le añadió un potente motor para poder desplazarse y tras ser analizado por un taller, la Guardia Civil ha determinado que se trataba, técnicamente, de un ciclomotor, para cuya conducción es obligatorio estar en posesión de un permiso de conducción de la clase AM.
Este análisis se ha producido después de que la Guardia Civil interceptara a dos conductores a bordo de vehículos modificados en distintas vías de La Rioja, investigado uno y denunciado administrativamente el otro tras infringir la Ley de tráfico y seguridad vial.
Un patinete artesanal
La primera actuación se produjo a la altura del kilómetro 34 de la carretera LR-115, en el término municipal de Autol. Allí, los guardias civiles observaron un conductor a bordo de un vehículo de dos ruedas que circulaba de forma antirreglamentaria. El vehículo carecía de marca, modelo y número de bastidos, tal como pudieron comprobar; se trataba de un patinete de fabricación artesanal al que se le había añadido un motor.
El vehículo fue intervenido y se contactó con el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico para su estudio e informe técnico. El análisis realizado por un taller acreditado determinó que el vehículo era técnicamente un ciclomotor de categoría L1e-B, para cuya conducción es obligatorio estar en posesión de un permiso de conducción de la clase AM.
Es por ello que se investiga al conductor, un hombre de 29 años, por un delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo a motor sin permiso de conducción tras haber perdido la totalidad de los puntos. De hecho, el investigado se había presentado a examen para recuperar la vigencia del permiso, pero fue declarado no apto.
Ambos casos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial y las infracciones administrativas han sido remitidas a la Jefatura Provincial de Tráfico en La Rioja.
Una práctica ilegal
La Guardia Civil ha advertido de que "la manipulación o transformación de bicicletas y patinetes eléctricos para incrementar su potencia o velocidad, sin la correspondiente homologación, constituye una práctica ilegal y un serio riesgo para la seguridad vial". Este tipo de vehículos, añaden, no han superado los ensayos técnicos de frenado, estabilidad ni seguridad estructural que garantizan un uso seguro en la vía pública.
Es por ello que "pueden tener consecuencias penales y suponen un grave peligro tanto para sus ocupantes como para el resto de los usuarios de la carretera. Además, para su conducción es obligatorio disponer del permiso de la clase AM y cumplir con las autorizaciones administrativas exigidas por la normativa vigente".
