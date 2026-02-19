Tribunales
Un acusado de violar a una niña de 14 años a la que conoció por Instagram: "Las relaciones fueron siempre con consentimiento"
La Fiscalía pide una condena de siete años de cárcel por un delito de abuso sexual
Marcos Ollés
Un joven acusado de violar en Palma a una niña de 14 años a la que había conocido a través de Instagram ha alegado hoy en el juicio que las relaciones sexuales que mantuvieron "fueron siempre con consentimiento". El procesado, de 22 años, ha argumentado en la vista que se celebra en la Audiencia Provincial de Palma que nunca forzó a la menor y ha atribuido la denuncia contra él al hecho de que la madre de la chica descubrió que mantenían una relación de pareja. La Fiscalía pide una condena de siete años de prisión para él por un delito de abuso sexual con penetración.
Los hechos se remontan a agosto del año 2021. La Fiscalía sostiene que el encausado, entonces de 18 años, conoció en Instagram a la víctima, de 13. Empezaron a charlar y el joven se ofreció para ayudarle a hacer sus deberes de inglés. El 10 de mayo de 2022, el procesado llevó a la niña a su domicilio y, después de hacer las tareas de inglés, empezó a besarla. Ella trató de apartarle, pero el joven la manoseó, la llevó a la cama y la forzó a mantener relaciones sexuales completas. El ministerio público detalla en su escrito de conclusiones provisionales que la menor quedó muy afectada psicológicamente por estos hechos y un mes después, el 22 de junio de 2022, acabó contándole lo ocurrido a su madre. La mujer presentó una denuncia ante la Policía Nacional, que abrió una investigación.
El sospechoso ha argumentado durante el juicio en la sección segunda de la Audiencia Provincial que mantuvo una relación sentimental con la niña "durante siete meses, entre noviembre de 2021 y junio de 2022". El joven ha negado haber violado a la chica, aunque ha admitido que mantuvieron relaciones sexuales. "Lo que ocurrió formaba parte de la relación que manteníamos. Fueron siempre con consentimiento y preservativo", ha argumentado. Según su versión, la relación terminó cuando la madre de la chica se enteró. "Un día su madre cogió su teléfono y vio conversaciones nuestras en redes sociales. La denuncia fue cosa de su madre, por haber ocultado la relación", ha afirmado. "Nunca me manifestó oposición a tener relaciones sexuales", ha insistido.
La Fiscalía le imputa un delito de abuso sexual con penetración por el que solicita siete años de cárcel y que indemnice a la víctima con 4.000 euros por daños morales.
