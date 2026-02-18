Rescatado el cadáver del excursionista muerto en el Pedraforca: se trata de Albert Martínez Giró, de 32 años y vecino de Berga

A las 11 menos cuarto de esta mañana ha comenzado el rescate del cadáver del joven de 32 años que este martes perdió la vida en la vertiente norte del Pedraforca, mientras practicaba escalada. El helicóptero de los Mossos d'Esquadra se ha hecho cargo del rescate, y han trasladado el cuerpo al helipuerto de Berga, donde ha sido recogido por el vehículo funerario. La víctima es Albert Martínez Giró, de 32 años y vecino de Berga. Un auténtico aficionado a los deportes de montaña, como el esquí o la escalada.

Agentes del cuerpo de la unidad de seguridad ciudadana han custodiado el cadáver durante toda la noche hasta que esta mañana se ha podido hacer el reconocimiento pericial de la zona y de las causas del accidente, y se ha podido proceder al levantamiento del cadáver.

El accidente se produjo entre las canales Roja y La Grallera. El joven había aparcado en el Mirador del Gresolet y salió a las tres de la tarde desde el refugio de Lluís Estasen hacia la zona de escalada. Al cabo de un buen rato, los familiares avisaron de que habían perdido contacto con él, y un amigo se dirigió hasta el refugio. Fue entonces cuando se alertó a los servicios de emergencia. El aviso se dio a las 21.34 horas.

Se activó un dispositivo de búsqueda con una veintena de efectivos y diez dotaciones de Bombers de la Generalitat, entre las cuales efectivos del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) de la Seu d’Urgell y de Cerdanyola del Vallès, el Grup Caní de Recerca (GRCR) con dos guías y perros de venteo y de rastreo, el equipo de drones de la unidad de Mitjans Aeris, y la Unitat de Comandament Mitjana (UCM) que desplegó un centro de mando desde donde los Bombers coordinaron la búsqueda. Los Mossos d'Esquadra también desplegaron cinco unidades, y el SEM activó 1 ambulancia y 1 equipo de psicólogos para los familiares.

Durante la subida hacia el canal Roja, y pasadas la una de la madrugada, un equipo de los GRAE intuyó una traza en la nieve que tomaron como referencia como posible itinerario. Rápidamente, se siguió y se vio que trepaba por un canal directo a la vertiente norte del Pedraforca y, poco después, ya se encontraron diferentes accesorios de montaña, y finalmente, el cuerpo del excursionista, precipitado, y ya sin vida.

Por su parte, el ayuntamiento de Saldes se puso desde el primer momento al servicio de los cuerpos de emergencia y esta mañana ha querido expresar a Regió7, del grupo PRENSA IBÉRICA, su condolencia a los familiares y amigos de la víctima, y el agradecimiento a los cuerpos que participaron en las tareas de rescate.