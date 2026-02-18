Los Mossos investigan la muerte de un excursionista mientras escalaba el Pedraforca

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de un excursionista que se precipitó al vacío mientras escalaba la vertiente norte del Pedraforca. Sobre las 21:34 horas de este martes por la noche los Bombers de la Generalitat recibieron la alerta de que no se podía contactar con el montañero, quien había salido por la tarde a hacer esta ruta.

Para buscarlo los bomberos activaron un dispositivo con una veintena de efectivos y diez dotaciones, entre ellas miembros del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) de La Seu d’Urgell y de Cerdanyola del Vallès, el Grup Caní de Recerca (GRCR) con dos guías y perros de rastreo, el equipo de drones de la unidad de Medios Aéreos y la Unitat de Comandament Mitjana (UCM), que desplegó un centro de mando desde donde los Bomberos coordinaron la búsqueda.

Desde el refugio Lluís Estasen, el guarda confirmó que el vehículo del excursionista estaba estacionado en el aparcamiento del Mirador de Gresolet sin nadie en su interior y, de acuerdo con la información facilitada por quienes dieron la alerta, se inició la búsqueda hacia la base de la Canal Roja.

Durante el ascenso, y pasada la una de la madrugada, un equipo del GRAE intuyó una huella en la nieve que tomaron como referencia como posible itinerario. Rápidamente se localizó y se siguió un rastro que ascendía por una canal directa en la vertiente norte del Pedraforca y, poco después, se encontraron distintos accesorios de montaña. Finalmente, se localizó el cuerpo del excursionista, precipitado al fondo.

Los efectivos de los Bomberos señalizaron la zona, que quedó custodiada durante toda la noche por agentes de la Unitat de Seguretat Ciutadana de los Mossos d'Esquadra. Esta mañana se desplazará el helicóptero con efectivos de la Unitat d’Intervenció de Muntanya (UIM) para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo del fallecido. La Unidad de Investigación de Berga se ha hecho cargo del caso. En el operativo de búsqueda participaron cinco dotaciones de los Mossos d’Esquadra.

Por parte del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) se desplazó una unidad y se activó el equipo de psicólogos para atender a la familia.