Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
MovistarIncendio ManlleuXilxesBorrasca PedroAyudas alquilerCaso MontoroAdamuzMarlaskaICECarlos ZanónViviendaPlanta del dineroMono Punch
instagramlinkedin

Violencia machista

La estremecedora frase que pronunció el asesino de Benicàssim (Castellón) tras matar a Ana

Vicente G. V., de 71 años, ha pasado a disposición judicial por la muerte de Ana Sorribas

Conocidas y compañeras de la asesinada, este martes en el acto de homenaje en Benicàssim.

Conocidas y compañeras de la asesinada, este martes en el acto de homenaje en Benicàssim. / Toni Losas

Pablo Ramón Ochoa

Castellón
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Vicente V. G. ha pasado ya a disposición judicial en la Ciudad de la Justicia de Castellón. Deberá responder como presunto autor de la muerte de Ana Sorribas el lunes en el centro de salud de Benicàssim, donde la mujer trabajaba como enfermera.

Según los testigos presenciales, el hombre entró al ambulatorio con actitud agresiva, percibida por uno de los pacientes, que se levantó del asiento y se interpuso en su camino. Sin embargo, consiguió zafarse y entrar en la consulta donde estaba la enfermera, su exmujer. Allí, presuntamente, le asestó varias puñaladas.

Tras el ataque, tres pacientes se abalanzaron sobre el agresor y lograron reducirlo. La Policía Local tardó solo un minuto en acudir al centro médico. Sin embargo, ya era demasiado tarde. La mujer fue trasladada al Hospital General de Castellón, pero falleció poco después.

Frase estremecedora

Es una fuente anónima, cercana al caso, la que ha dado a conocer una frase estremecedora pronunciada por Vicente V. G.: "Llevaba dos cuchillos por si me fallaba el primero".

Noticias relacionadas y más

Según las fuentes consultadas, a las fuerzas de seguridad no les constaban antecedentes previos por violencia de género entre ambos. Tampoco la víctima habría comunicado en el centro de salud ninguna situación relacionada con este tipo de violencia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una sola dosis de un psicodélico abre la puerta a reducir rápidamente los síntomas de depresión en pacientes que no responden a otros fármacos
  2. Las enfermeras alertan del peligro de las 'B.R.U.J.A.S.', un movimiento de parteras tradicionales: 'Ponen en riesgo vidas y actúan sin legislación
  3. Las bajas laborales se doblan en Catalunya en 10 años por el auge de los casos de salud mental y el tapón de las listas de espera
  4. Mueren cinco jóvenes en Manlleu en el incendio del trastero de un edificio
  5. La Aemet anuncia la llegada de la borrasca Pedro a España, que dejará fuertes vientos y temporal marítimo entre el miércoles y el jueves
  6. Los neumólogos alertan de que la apnea del sueño aumenta el riesgo de cáncer de pulmón y de mama
  7. Incendio en Manlleu, en directo: última hora de la muerte de cinco jóvenes en el trastero de un edificio y causas del fuego
  8. ¿Qué día empieza el Ramadán 2026 en España? Fechas y calendario

Detenido un joven que hackeaba hoteles de lujo para reservar por un céntimo

Detenido un joven que hackeaba hoteles de lujo para reservar por un céntimo

La estremecedora frase que pronunció el asesino de Benicàssim (Castellón) tras matar a Ana

La estremecedora frase que pronunció el asesino de Benicàssim (Castellón) tras matar a Ana

En directo | Un mes de la tragedia en Adamuz: la investigación se centra en las vías, pendiente de las cajas negras y con 34 denuncias

Los Mossos investigan la muerte de un excursionista mientras escalaba el Pedraforca

Los Mossos investigan la muerte de un excursionista mientras escalaba el Pedraforca

Detenido el ex marido y padre de la mujer y la niña degolladas en su casa en Xilxes (Castellón)

Detenido el ex marido y padre de la mujer y la niña degolladas en su casa en Xilxes (Castellón)

Gritos sordos y signos de degüello: así anunció el crimen el exmarido y padre de las fallecidas en Xilxes (Castellón)

Gritos sordos y signos de degüello: así anunció el crimen el exmarido y padre de las fallecidas en Xilxes (Castellón)

Guerra y venenos por una habitación en un piso de alquiler: "Nos echa lejía en la comida y el café para que nos vayamos"

Un estudio confirma que la dana de Valencia de 2024 fue más extrema por el cambio climático

Un estudio confirma que la dana de Valencia de 2024 fue más extrema por el cambio climático