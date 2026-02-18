Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ProfesoresAlerta vientoLuzAyudas alquilerSkimoBad BunnyFeminicidiosTarifas AenaIncendio ManlleuJubilaciónRodaliesUcraniaRufiánPeste porcina
instagramlinkedin

Investigación

Asesinada una mujer en Madrid en un posible caso de violencia machista

La Policía ha detenido ya a un hombre como principal sospechoso

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional.

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional. / EFE

Héctor González

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

En lo que apunta a ser un nuevo caso de violencia machista, una mujer ha sido asesinada este miércoles a manos de su expareja en la calle López de Hoyos, en pleno centro de Madrid.

Según han informado fuentes policiales, un hombre ha sido detenido ya como principal sospechoso y permanece bajo y custodia mientras los agentes de Homicidios y la policía científica trabajan en el lugar de los hechos.

Noticias relacionadas y más

Las primeras hipótesis apuntan a que la víctima habría sido estrangulada hasta la muerte. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está "recabando datos" sobre el suceso que, de confirmarse la motivación machista, sería el primer caso del año en la capital tras sumar cuatro en 2025.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Desactivada la alerta por la presencia de un dron en el aeropuerto de Barcelona
  2. Vídeo: Le cortan el cuello e intentan asesinarlo por negarse a darles un cigarrillo
  3. ¿Tus hijos no paran de decir 'six seven'? Este es el origen y significado del meme viral que ha roto internet
  4. Huelga de profesores en Catalunya: Última hora en directo de las movilizaciones
  5. Casi cuatro millones de catalanes no llegan a fin de mes: uno de cada tres no podría asumir gastos imprevistos de 900 euros
  6. Las enfermeras, 'indignadas' ante el auto que les impide prescribir fármacos contra las infecciones urinarias
  7. Armando del Rey, el superviviente de la tribu del salto base que retrata la película 'La fiera': 'Volar juntos era lo más parecido a estar en el paraíso, mirar a los lados y ver a tus mejores amigos
  8. José Carlos Bouso: 'Los psicodélicos son una esperanza real pero son una burbuja que va a estallar

Detenido un entrenador de fútbol base por delitos sexuales a tres menores en Málaga

Detenido un entrenador de fútbol base por delitos sexuales a tres menores en Málaga

Asesinada una mujer en Madrid en un posible caso de violencia machista

Asesinada una mujer en Madrid en un posible caso de violencia machista

Tercer clan albanés desarticulado por intentar introducir cocaína por el puerto de Vigo

Detenido por lanzar piedras contra un autobús de TMB y a alumnos de un colegio de Montjuïc

Detenido por lanzar piedras contra un autobús de TMB y a alumnos de un colegio de Montjuïc

Rescatado el cadáver del excursionista muerto en el Pedraforca: se trata de Albert Martínez Giró, de 32 años y vecino de Berga

Rescatado el cadáver del excursionista muerto en el Pedraforca: se trata de Albert Martínez Giró, de 32 años y vecino de Berga

Los Mossos investigan la muerte de un excursionista mientras escalaba el Pedraforca

Los Mossos investigan la muerte de un excursionista mientras escalaba el Pedraforca

En directo | Un mes de la tragedia en Adamuz: la investigación se centra en las vías, pendiente de las cajas negras y con 34 denuncias

Detenido un joven que hackeaba hoteles de lujo para reservar por un céntimo

Detenido un joven que hackeaba hoteles de lujo para reservar por un céntimo