Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio ManlleuBurkaVíctimas ManlleuViviendaPeste porcinaIsabel AriasLaportaBarcelonaGisèle PelicotAdamuz
instagramlinkedin

Investigación

Muere una niña de 6 años tras precipitarse desde un piso en Salamanca

Los sanitarios han tratado de reanimar a la pequeña durante algo más de media hora, pero finalmente no han podido salvar su vida

Un agente de la Policía Nacional, en una imagen de archivo.

Un agente de la Policía Nacional, en una imagen de archivo. / EP

EFE

Salamanca
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una niña de 6 años ha muerto este martes tras precipitarse desde una vivienda ubicada en un bloque de Salamanca por causas que investiga la Policía Nacional, han informado a EFE fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 y testigos presenciales.

Una llamada ha alertado poco antes de las ocho de la tarde de que una niña se había precipitado desde la ventana de una vivienda a la céntrica calle Valencia de la capital salmantina.

Para atender a la menor se han desplazado al lugar efectivos de Emergencias Sanitarias y un equipo médico del cercano Punto de Atención Continuada de San Juan y una UVI Móvil, quienes han tratado de reanimar a la pequeña durante algo más de media hora, pero finalmente no han podido salvar la vida a la niña. También han atendido a la madre de la menor, visiblemente afectada y nerviosa por lo ocurrido.

Noticias relacionadas

La Policía Local ha acordonado la zona para permitir las labores de reanimación y para cortar la circulación de la calle, mientras que los agentes de la Policía Nacional tratan de conocer las circunstancias en que se ha producido este suceso.

TEMAS

  1. Un detenido con 500.000 euros en efectivo asegura que ha vendido un cuadro de Monet
  2. Una grieta de 17 metros en Castellfollit de la Roca vuelve a poner el foco en los desprendimientos: 'No hay riesgo inminente, pero hay que estar vigilantes
  3. Una sola dosis de un psicodélico abre la puerta a reducir rápidamente los síntomas de depresión en pacientes que no responden a otros fármacos
  4. Las bajas laborales se doblan en Catalunya en 10 años por el auge de los casos de salud mental y el tapón de las listas de espera
  5. Un incendio en un bloque de pisos de Manlleu deja varios muertos
  6. Las enfermeras alertan del peligro de las 'B.R.U.J.A.S.', un movimiento de parteras tradicionales: 'Ponen en riesgo vidas y actúan sin legislación
  7. Incendio en Manlleu, en directo: última hora de la muerte de cinco jóvenes en el trastero de un edificio y causas del fuego
  8. Rodalies amanece con tramos cortados y retrasos el día que el Govern había anunciado su 'reapertura total

Muere una niña de 6 años tras precipitarse desde un piso en Salamanca

Muere una niña de 6 años tras precipitarse desde un piso en Salamanca

Julio Rodríguez: "Del momento del accidente de Adamuz solo quedan imágenes duras, como una película de terror pero real"

Julio Rodríguez: "Del momento del accidente de Adamuz solo quedan imágenes duras, como una película de terror pero real"

Adamuz, un mes después: "No queremos que se nos recuerde como el pueblo del accidente"

Adamuz, un mes después de la tragedia

Narcos turcos, tras la logística del mayor alijo de cocaína en Canarias

Narcos turcos, tras la logística del mayor alijo de cocaína en Canarias

Muere un trabajador tras caer desde ocho metros mientras revisaba placas solares en Alicante

Muere un trabajador tras caer desde ocho metros mientras revisaba placas solares en Alicante

Detenido por el asesinato de su exmujer y su hija de 12 años degolladas en su domicilio de Castellón

Detenido por el asesinato de su exmujer y su hija de 12 años degolladas en su domicilio de Castellón

Un familiar de la madre y su hija de 12 años asesinadas en Castellón: "El marido pegaba a mi prima desde hacía tiempo"

Un familiar de la madre y su hija de 12 años asesinadas en Castellón: "El marido pegaba a mi prima desde hacía tiempo"