Accidente laboral
Muere un trabajador tras caer desde ocho metros mientras revisaba placas solares en Alicante
El trabajador, de 40 años, realizaba labores de mantenimiento de fotovoltaicas de una nave industrial
L. Gil López
Un trabajador de 40 años ha muerto tras caer desde una altura de ocho metros mientras realizaba labores de mantenimiento de placas fotovoltaicas de una nave industrial en una empresa de Callosa d'en Sarrià (Alicante), según fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press.
Los hechos ocurrieron este lunes sobre las 14 horas y el fallecimiento se produjo tras el intento de reanimación de la víctima por parte del personal sanitario, cuando el hombre estaba siendo trasladado al hospital, ya que finalmente falleció durante el trayecto.
Las mismas fuentes han precisado que el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de La Vila Joiosa está instruyendo las diligencias para averiguar el resto de detalles de este suceso.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un detenido con 500.000 euros en efectivo asegura que ha vendido un cuadro de Monet
- Una grieta de 17 metros en Castellfollit de la Roca vuelve a poner el foco en los desprendimientos: 'No hay riesgo inminente, pero hay que estar vigilantes
- Una sola dosis de un psicodélico abre la puerta a reducir rápidamente los síntomas de depresión en pacientes que no responden a otros fármacos
- Las bajas laborales se doblan en Catalunya en 10 años por el auge de los casos de salud mental y el tapón de las listas de espera
- Un incendio en un bloque de pisos de Manlleu deja varios muertos
- Las enfermeras alertan del peligro de las 'B.R.U.J.A.S.', un movimiento de parteras tradicionales: 'Ponen en riesgo vidas y actúan sin legislación
- Incendio en Manlleu, en directo: última hora de la muerte de cinco jóvenes en el trastero de un edificio y causas del fuego
- Rodalies amanece con tramos cortados y retrasos el día que el Govern había anunciado su 'reapertura total