Conmoción en Xilxes

Un familiar de la madre y su hija de 12 años asesinadas en Castellón: "El marido pegaba a mi prima desde hacía tiempo"

Una vecina ha sido la primera en encontrarse al detenido por este crimen

Encuentran degolladas en su domicilio de Xilxes a una mujer y a su hija de 12 años.

Pablo Ramón Ochoa

Pablo Ramón Ochoa

Xilxes
El hallazgo de una mujer de 47 años y su hija de 12 en Xilxes ha conmocionado a esta localidad de Castellón. Varias decenas de personas se encuentran desde media tarde en las inmediaciones del lugar del crimen, que además está en las inmediaciones de la iglesia y frente a la sede de la Policía Local.

Entre las personas congregadas había testigos y conocidos de la familia. La vecina que se encontró en primer lugar al marido y padre de las víctimas contaba a Mediterráneo que se lo había encontrado alterado por la calle. "Como es sordomudo, ha empezado a hacerme la señal de un degollamiento con el dedo en el cuello, y entonces hemos sabido que pasaba algo". Inmediatamente dio el aviso.

Investigación en marcha

El hombre se encuentra detenido en dependencias de la Policía Local, según ha podido confirmar Mediterráneo, y es objeto de las primeras sospechas de personas que conocían a la familia. El primo hermano de la mujer fallecida, José, detalló que estaba "asimilando todavía" este suceso. "He venido corriendo desde mi trabajo, en l'Alcora", y cree que lo ocurrido "son represalias, porque él salió de la cárcel hace poco, debido a que lo denunció".

Añadió que el hombre "pegaba a mi prima desde hacía tiempo", y afirmó que lo ocurrido "le cuadra", aunque apunta a la cautela: "Hay que demostrarlo".

Julia, una tía de la mujer asesinada, afirmaba estar "en shock, y no me puedo creer como este tío [el detenido] estaba dándole abrazos por a los primos de ella cuando han llegado".

Conmoción en la localidad

La noticia ha generado una profunda consternación en Xilxes, donde vecinos y allegados permanecen pendientes del avance de la investigación.

ANTE LA VIOLENCIA MACHISTA, 016

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia de género las 24 horas del día, todos los días del año. En este teléfono encontrarás la ayuda de especialistas en múltiples idiomas. Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica o de cualquier otra índole llama: el número no se queda registrado en la factura telefónica.

En caso de necesitar ayuda urgente, en el 112 los equipos de Emergencias te auxiliarán con rapidez.

