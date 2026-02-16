Imágenes espectaculares
El volcán Kilauea vuelve a rugir: lava de más de 300 metros de altura | Vídeo
El cráter de Hawái expulsa unos 7.645 metros cúbicos de lava
Así nació el Kilauea, el volcán más activo del mundo
El volcán Kilauea ha vuelto a despertar este sábado alrededor de las 16.00 (hora local, madrugada del domingo en la península Ibérica). La columna de lava ha llegado a superar los 300 metros de altura, lo que ha dejado imágenes espectaculares.
El volcán Kilauea es uno de los volcanes más activos y jóvenes del mundo. Se sitúa en la isla de Hawái (Estados Unidos) y tiene una altura de 1.247 metros. Su nombre significa “arrojar” o “escupir” en hawaiano, por sus constantes erupciones de lava fluida.
La actividad de este volcán se monitorea constantemente y ha moldeado el paisaje de la isla en numerosas ocasiones.
El volcán ha vuelto a la acción
La página oficial que monitoriza los volcanes de Estados Unidos USGS Volcanoes, del Servicio Geológico de Estados Unidos, lleva informando desde entonces de todas sus erupciones. La última información que ha dado a través de la red social X ha sido este domingo, día 15, a las 23.38 hora local (las 10.38 horas de este lunes en la península Ibérica).
Este ha sido el episodio 42 del volcán. La USGS informa de que “el respiradero sur se tambaleó y emitió un chorro justo después de las 11:34 pm”. En los últimos dos minutos, surgieron otros chorros estrechos en este mismo respiradero. “El respiradero norte descendió lentamente en ese momento, y también emitió un chorro en el último minuto”, añade.
El volcán expulsó unos 7.645 metros cúbicos de lava, que cubrieron el 40% del fondo del cráter. El respiradero sur se encuentra a 250 metros de altura y el del norte, a 180 metros.
Es importante destacar que la erupción no ha supuesto de momento ningún riesgo para la población local, aunque las autoridades siguen vigilando de cerca este fenómeno.
- Un detenido con 500.000 euros en efectivo asegura que ha vendido un cuadro de Monet
- Los médicos inician una semana de huelga buscando la comprensión de los pacientes: 'Mira, es que ya no podemos más
- Una grieta de 17 metros en Castellfollit de la Roca vuelve a poner el foco en los desprendimientos: 'No hay riesgo inminente, pero hay que estar vigilantes
- Encerrada por “suspirar por los hombres”: así funcionaba la red de reformatorios femeninos del franquismo… que operó hasta 1985
- Vall d'Hebron ensaya una terapia contra un cáncer infantil muy agresivo que reduce el tumor un 30% y prolonga la supervivencia
- El mal estado de la autovía A-2 indigna a los alcaldes de la zona: 'Provoca pinchazos y accidentes
- Más de 175.000 médicos de toda España están llamados a la huelga: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar en sus reivindicaciones?
- Los médicos catalanes presionan a Salut para acabar de una vez con las guardias de 24 horas