El volcán Kilauea vuelve a rugir: lava de más de 300 metros de altura | Vídeo

El volcán Kilauea ha vuelto a despertar este sábado alrededor de las 16.00 (hora local, madrugada del domingo en la península Ibérica). La columna de lava ha llegado a superar los 300 metros de altura, lo que ha dejado imágenes espectaculares.

El volcán Kilauea es uno de los volcanes más activos y jóvenes del mundo. Se sitúa en la isla de Hawái (Estados Unidos) y tiene una altura de 1.247 metros. Su nombre significa “arrojar” o “escupir” en hawaiano, por sus constantes erupciones de lava fluida.

La actividad de este volcán se monitorea constantemente y ha moldeado el paisaje de la isla en numerosas ocasiones.

El volcán ha vuelto a la acción

La página oficial que monitoriza los volcanes de Estados Unidos USGS Volcanoes, del Servicio Geológico de Estados Unidos, lleva informando desde entonces de todas sus erupciones. La última información que ha dado a través de la red social X ha sido este domingo, día 15, a las 23.38 hora local (las 10.38 horas de este lunes en la península Ibérica).

Este ha sido el episodio 42 del volcán. La USGS informa de que “el respiradero sur se tambaleó y emitió un chorro justo después de las 11:34 pm”. En los últimos dos minutos, surgieron otros chorros estrechos en este mismo respiradero. “El respiradero norte descendió lentamente en ese momento, y también emitió un chorro en el último minuto”, añade.

El volcán expulsó unos 7.645 metros cúbicos de lava, que cubrieron el 40% del fondo del cráter. El respiradero sur se encuentra a 250 metros de altura y el del norte, a 180 metros.

Es importante destacar que la erupción no ha supuesto de momento ningún riesgo para la población local, aunque las autoridades siguen vigilando de cerca este fenómeno.