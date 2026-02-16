Los Mossos buscan a una mujer de 45 años desaparecida desde hace 10 días en Blanes

Los Mossos d’Esquadra investigan la desaparición de una mujer de 45 años en Blanes. La entidad SOS Desaparecidos ha difundido el caso y la policía confirma que este mes de febrero se ha presentado una denuncia por parte de un familiar y que tienen las indagaciones en marcha.

La desaparecida se llama Tania A.A. y no se sabe nada de ella desde el 6 de febrero. Mide 1,58 metros, tiene complexión normal, cabello castaño y ojos marrones.

El viernes 6 de febrero se marchó de Blanes en dirección a Barcelona. La noche del sábado al domingo contactó con la familia y, desde entonces, no se ha tenido más información. La familia presentó denuncia el 11 de febrero, según ha podido saber Diari de Girona, del grupo de El Periódico.

Noticias relacionadas

Los Mossos, por su parte, indican que no se considera un caso de riesgo.