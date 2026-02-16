En Benalmádena
Investigan el suicidio de una menor de 14 años en Málaga y si sufría bullying
La Junta de Andalucía confirma que está en contacto con el centro donde estudiaba la joven y cuando se tenga toda la información recabada la trasladarán
EFE
La Policía Nacional y la Junta de Andalucía investigan las circunstancias que rodean el suicidio de una joven de 14 años en la localidad malagueña de Benalmádena por si era víctima de acoso escolar, según han informado fuentes cercanas a la investigación.
El servicio de Emergencias 112 recibió a las 00:15 horas de este domingo una llamada de la Policía Local en la que se solicitaba asistencia sanitaria urgente para una menor en una vivienda ubicada en el complejo residencial Los Algarrobos, ubicada en Arroyo de la Miel, núcleo poblacional de Benalmádena, donde residía con su familia.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y sanitarios del 061, que únicamente pudieron certificar la muerte de la adolescente.
La Delegación de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía ha confirmado que está en contacto con el centro donde estudiaba la joven y cuando se tenga toda la información recabada la trasladarán.
- Un detenido con 500.000 euros en efectivo asegura que ha vendido un cuadro de Monet
- Los médicos inician una semana de huelga buscando la comprensión de los pacientes: 'Mira, es que ya no podemos más
- Encerrada por “suspirar por los hombres”: así funcionaba la red de reformatorios femeninos del franquismo… que operó hasta 1985
- Una grieta de 17 metros en Castellfollit de la Roca vuelve a poner el foco en los desprendimientos: 'No hay riesgo inminente, pero hay que estar vigilantes
- Vall d'Hebron ensaya una terapia contra un cáncer infantil muy agresivo que reduce el tumor un 30% y prolonga la supervivencia
- El mal estado de la autovía A-2 indigna a los alcaldes de la zona: 'Provoca pinchazos y accidentes
- Más de 175.000 médicos de toda España están llamados a la huelga: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar en sus reivindicaciones?
- Los médicos catalanes presionan a Salut para acabar de una vez con las guardias de 24 horas