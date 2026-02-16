Tras una persecución
Detenido en Martorell un narco que escapó de un control policial en contradirección
El sospechoso iba con su coche y escondía varias dosis de cocaína para ser vendidas
Los identifican por beber alcohol al lado del Poble Espanyol y descubren que eran traficantes de popper
La pasada madrugada los Mossos d'Esquadra detuvieron a un hombre de 46 años en Martorell por escapar de un control policial a toda velocidad con su coche y llevar encima varias dosis de cocaína. Por eso, está acusado de los delitos de conducción temeraria, desobediencia a los agentes de la autoridad y otro de tráfico de drogas
Los agentes hacían un control dentro de un dispositivo de prevención de robos con fuerza en domicilios en Martorell cuando observaron cómo un vehículo que se aproximaba hacia el lugar en el que estaban, al detectar la presencia policial, giraba bruscamente y huía en sentido contrario a gran velocidad.
A partir de entonces, las patrullas iniciaron el seguimiento del vehículo, que circuló de manera temeraria por varias calles del municipio hasta quedar bloqueado en una calle sin salida. En el dispositivo para atraparlo también colaboró la Policía Local de Martorell.
Una vez interceptado el conductor, los agentes lo detuvieron por conducción temeraria y desobediencia grave. En el registro posterior localizaron que llevaba varios envoltorios de cocaína ocultos, así como una cantidad importante de dinero en efectivo, por lo que también fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública. La policía cree que el sospechoso, que tiene cinco antecedentes, traficaba con esta droga. Por eso pasó a disposición del juzgado de guardia de Martorell.
