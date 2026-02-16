Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido en Manlleu un fugitivo buscado en Marruecos por tráfico de seres humanos

El sospechoso formaría parte de una red dedicada a la inmigración clandestina

La Policía detuvo a 26 fugitivos internacionales en Barcelona y 37 en el resto de Catalunya el año pasado

Imagen del detenido por la Policía

Imagen del detenido por la Policía / Policía

Germán González

Germán González

Barcelona
La Policía Nacional ha detenido en Manlleu a un hombre buscado por las autoridades de Marruecos por un delito de tráfico de personas. Tenía en vigor una orden de arresto y entrada en prisión emitida por la Audiencia Nacional para su extradición a Marruecos como presunto componente de una organización criminal dedicada a cometer delitos relacionados con la inmigración clandestina.

El detenido fue identificado como uno de los organizadores del traslado, en una embarcación de recreo, de inmigrantes irregulares desde Marruecos con destino a España. Al conocer la existencia de la orden de extradición dictada en octubre de 2025, el sospechoso había suspendido toda actualización de sus datos en las bases de datos públicas, cambió de domicilio y de número telefónico en diversas ocasiones y cortó toda relación familiar para dificultar su localización.

Tras meses de investigación del entorno del sospechoso, los agentes pudieron localizarlo hace unos días en una cafetería de Manlleu que frecuentaba y procedieron a detenerlo. Por el momento, el acusado está en prisión provisional a la espera de entrega a las autoridades de Marruecos.

