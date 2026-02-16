Sucesos
Detenido en Manlleu un fugitivo buscado en Marruecos por tráfico de seres humanos
El sospechoso formaría parte de una red dedicada a la inmigración clandestina
La Policía detuvo a 26 fugitivos internacionales en Barcelona y 37 en el resto de Catalunya el año pasado
La Policía Nacional ha detenido en Manlleu a un hombre buscado por las autoridades de Marruecos por un delito de tráfico de personas. Tenía en vigor una orden de arresto y entrada en prisión emitida por la Audiencia Nacional para su extradición a Marruecos como presunto componente de una organización criminal dedicada a cometer delitos relacionados con la inmigración clandestina.
El detenido fue identificado como uno de los organizadores del traslado, en una embarcación de recreo, de inmigrantes irregulares desde Marruecos con destino a España. Al conocer la existencia de la orden de extradición dictada en octubre de 2025, el sospechoso había suspendido toda actualización de sus datos en las bases de datos públicas, cambió de domicilio y de número telefónico en diversas ocasiones y cortó toda relación familiar para dificultar su localización.
Tras meses de investigación del entorno del sospechoso, los agentes pudieron localizarlo hace unos días en una cafetería de Manlleu que frecuentaba y procedieron a detenerlo. Por el momento, el acusado está en prisión provisional a la espera de entrega a las autoridades de Marruecos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un detenido con 500.000 euros en efectivo asegura que ha vendido un cuadro de Monet
- Los médicos inician una semana de huelga buscando la comprensión de los pacientes: 'Mira, es que ya no podemos más
- Encerrada por “suspirar por los hombres”: así funcionaba la red de reformatorios femeninos del franquismo… que operó hasta 1985
- Una grieta de 17 metros en Castellfollit de la Roca vuelve a poner el foco en los desprendimientos: 'No hay riesgo inminente, pero hay que estar vigilantes
- Vall d'Hebron ensaya una terapia contra un cáncer infantil muy agresivo que reduce el tumor un 30% y prolonga la supervivencia
- El mal estado de la autovía A-2 indigna a los alcaldes de la zona: 'Provoca pinchazos y accidentes
- Más de 175.000 médicos de toda España están llamados a la huelga: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar en sus reivindicaciones?
- Los médicos catalanes presionan a Salut para acabar de una vez con las guardias de 24 horas