Detenido en Alicante el sospechoso de intentar matar a su expareja y a la madre de ella en Calella

El pasado fin de semana fue detenido en Onil (Alicante) un hombre, de 24 años y origen marroquí, buscado desde el pasado 8 de enero por intentar matar a su expareja, de unos 20 años, y a su suegra, de 60, tras golpearlas en el piso de ellas en Calella. Después del brutal ataque el sospechoso huyó y el juzgado de instrucción número 6 de Arenys de Mar que lleva el procedimiento ordenó su busca y captura. Lo localizaron en Onil agentes de la Guardia Civil y de la policía local de esta localidad alicantina y procedieron a su detención.

A consecuencia de la gravedad de las lesiones la pareja del sospechoso sigue ingresada en el hospital en estado muy grave. Los Mossos conocieron a través de llamadas de los vecinos al 112 de esta agresión en un piso de Calella el pasado 8 de enero. El sospechoso habría golpeado a las mujeres brutalmente e incluso usó una olla y una sartén para causar más lesiones. Después se escapó. Todo apunta a que el acusado atacó a las mujeres tras una ruptura con su expareja y por eso los Mossos investigan el caso como una agresión machista.

Las mujeres fueron trasladadas al hospital en ambulancia y atendidas de sus lesiones. La mujer de 20 años presenta importantes heridas que pueden provocarle secuelas de por vida, según fuentes judiciales. La División de Investigación Criminal de la Región Policial Metropolitana Norte inició las operaciones para encontrar al sospechoso, aunque se encontraba en paradero desconocido. Por eso, el juzgado emitió una orden de busca y captura.

El sábado pasado, agentes de la policía local de Onil y de la Guardia Civil identificaron al sospechoso después de que los Mossos los alertaran de que podría estar en esta localidad escondido. Al comprobar que tenía una orden de busca y captura en vigor por intento de homicidio. Ahora está a la espera de ser trasladado a Arenys de Mar para que responda por estos delitos.

Días después del brutal ataque, más de 300 personas se concentraron en la plaza del Ayuntamiento de Calella para condenar la agresión machista. El alcalde Marc Buch expresó su rechazo y pidió una «reflexión profunda» de las administraciones y de la sociedad para reforzar la prevención de la violencia machista.

Además, aseguró que el sospechoso actuó como "un asesino" al querer matar a las víctimas, que son muy conocidas en el municipio. El alcalde también defendió que la administración pueda actuar de oficio cuando tenga conocimiento de un caso, «aunque la víctima no pida ayuda«.